オリックス・岸田護監督〈写真＝北野正樹〉

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　オリックスは31日、1軍・2軍の新コーチングスタッフを発表した。

　発表された監督・コーチ人事は以下の通り。

【1軍】

監督：岸田護

ヘッドコーチ：水本勝己

戦略コーチ：齋藤俊雄

投手コーチ：厚澤和幸

投手コーチ：比嘉幹貴

打撃コーチ：嶋村一輝

打撃コーチ：川島慶三

内野守備・走塁コーチ：安達了一

外野守備・走塁コーチ：松井佑介

バッテリーコーチ：山崎勝己

【2軍】

監督：波留敏夫

ヘッドコーチ：風岡尚幸

投手コーチ：牧野塁

投手コーチ：平井正史

打撃コーチ：郄橋信二

打撃コーチ：福川将和

内野守備・走塁コーチ：小島脩平

外野守備・走塁コーチ：由田慎太郎

バッテリーコーチ：松井雅人

【育成】

育成チーフコーチ：小林宏

育成コーチ：小田裕也

育成コーチ：飯田大祐

育成コーチ：鈴木昂平