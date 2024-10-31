オリックス、2025シーズン1軍・2軍のコーチングスタッフを発表
オリックスは31日、1軍・2軍の新コーチングスタッフを発表した。
発表された監督・コーチ人事は以下の通り。
【1軍】
監督：岸田護
ヘッドコーチ：水本勝己
戦略コーチ：齋藤俊雄
投手コーチ：厚澤和幸
投手コーチ：比嘉幹貴
打撃コーチ：嶋村一輝
打撃コーチ：川島慶三
内野守備・走塁コーチ：安達了一
外野守備・走塁コーチ：松井佑介
バッテリーコーチ：山崎勝己
【2軍】
監督：波留敏夫
ヘッドコーチ：風岡尚幸
投手コーチ：牧野塁
投手コーチ：平井正史
打撃コーチ：郄橋信二
打撃コーチ：福川将和
内野守備・走塁コーチ：小島脩平
外野守備・走塁コーチ：由田慎太郎
バッテリーコーチ：松井雅人
【育成】
育成チーフコーチ：小林宏
育成コーチ：小田裕也
育成コーチ：飯田大祐
育成コーチ：鈴木昂平
発表された監督・コーチ人事は以下の通り。
【1軍】
監督：岸田護
ヘッドコーチ：水本勝己
戦略コーチ：齋藤俊雄
投手コーチ：厚澤和幸
投手コーチ：比嘉幹貴
打撃コーチ：嶋村一輝
打撃コーチ：川島慶三
内野守備・走塁コーチ：安達了一
外野守備・走塁コーチ：松井佑介
バッテリーコーチ：山崎勝己
【2軍】
監督：波留敏夫
ヘッドコーチ：風岡尚幸
投手コーチ：牧野塁
投手コーチ：平井正史
打撃コーチ：郄橋信二
打撃コーチ：福川将和
内野守備・走塁コーチ：小島脩平
外野守備・走塁コーチ：由田慎太郎
バッテリーコーチ：松井雅人
【育成】
育成チーフコーチ：小林宏
育成コーチ：小田裕也
育成コーチ：飯田大祐
育成コーチ：鈴木昂平