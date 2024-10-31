オリックスは31日、1軍・2軍の新コーチングスタッフを発表した。



発表された監督・コーチ人事は以下の通り。



【1軍】



監督：岸田護



ヘッドコーチ：水本勝己



戦略コーチ：齋藤俊雄



投手コーチ：厚澤和幸



投手コーチ：比嘉幹貴



打撃コーチ：嶋村一輝



打撃コーチ：川島慶三



内野守備・走塁コーチ：安達了一



外野守備・走塁コーチ：松井佑介



バッテリーコーチ：山崎勝己



【2軍】



監督：波留敏夫



ヘッドコーチ：風岡尚幸



投手コーチ：牧野塁



投手コーチ：平井正史



打撃コーチ：郄橋信二



打撃コーチ：福川将和



内野守備・走塁コーチ：小島脩平



外野守備・走塁コーチ：由田慎太郎



バッテリーコーチ：松井雅人



【育成】



育成チーフコーチ：小林宏



育成コーチ：小田裕也



育成コーチ：飯田大祐



育成コーチ：鈴木昂平