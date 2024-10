【初音ミクシンフォニー 2023Ver.】2025年12月 発売予定価格:29,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミクシンフォニー 2023Ver.」を2025年12月に発売する。価格は29,800円。10月31日より予約受付を開始した。

本商品はフルオーケストラコンサート「初音ミクシンフォニー 2023」横浜・神戸公演のキービジュアルの「初音ミク」を1/7スケールフィギュア化したもの。イラストレーターRella氏の描くビジュアルイメージを立体化し、公演するホールをイメージしたデザインが散りばめられたお嬢様風の豪華な衣装が再現されている。

ふわりと広がったスカートや柔らかさを感じるフリル造形、ツインテールにはクリアパーツを使用し風に舞うような軽やかさが演出されている。

初音ミクシンフォニー 2023Ver.

2025年12月 発売予定

価格:29,800円

スケール:1/7

サイズ:全高257mm

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net