ÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎWSÀ©ÇÆ¸«Æ¨¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÄÁ¤·¤¯¿·´´Àþ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê49¡Ë¤¬31Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎOSAKA¡¦¤ó¡ª¥á¥¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥Ä¤¬¡Ö¿²¤Æ¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡¢Á´Á³¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¤«¤éMBS¤Î¤¢¤ëÂçºå¤Ø¿·´´Àþ°ÜÆ°¡£¡Ö¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡Ë5¡½0¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¿¤Î¡£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô·èÄê¤Ï¡Ëº£Æü¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£æÆÊ¿¤Á¤ã¤ó¤âËÞÂÇ¡¢ËÞÂÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»î¹ç´ÑÀï¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¡¢ÉÊÀîÅþÃå¤âµ¤¤Å¤«¤Ì¤Û¤ÉÁá¡¹¤Ë¡ÖÄÁ¤·¤¯¿·´´Àþ¤ÇÇú¿ç¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¿·´´Àþ¤ÇÇú¿ç¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡½µËö¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç³¤³°¤Î¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢ÍâÆü¤Ï½ÂÃ«¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥Ä¡£¡Ö¤½¤Î¸å3»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤ÎÇú¿ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¼ò¤Ï¡Ä·î¤Ë1²ó¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½àÈ÷¤äÂÐÃÌ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤â¤ä¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¡£¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹øÍÑ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¤Ò¤¶¤¬¥ä¥Ð¥¤¤«¤é¡¢¤¤¤¶¤Ã¤Æ¤È¤¤Î¸×¤Î´¬¡Ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃí¼Í¤ò±¦¤Ò¤¶¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡£¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÇú¿ç¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£