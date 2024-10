【週刊ヤングジャンプ 2024年48号】10月31日 発売価格:470円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年48号」を本日10月31日に発売した。価格は470円。

今号は、ヤングジャンプ45周年記念企画「レジェンドグラビア」の第7弾として、柏木由紀さんが巻頭グラビアに登場。表紙を飾るほか、8ページの特別小冊子も付属する。

また、マンガの巻頭カラーには、新連載「二兎の除霊師」が登場。「二兎の除霊師」は「週刊ヤングジャンプ増刊ダイイチワvol.2」に掲載され、読者アンケート1位を獲得した新感覚オカルティック・アクションとなっている。

他にも、「ウマ娘 シンデレラグレイ」、「スナックバス江」などが掲載されている。

