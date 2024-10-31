櫻坂46森田ひかる『週刊少年チャンピオン』最新号の表紙＆巻頭グラビアに登場
■「週チャンさんでの3度目の表紙＆巻頭グラビア、とても嬉しいです。ありがとうございます！」（櫻坂46森田ひかる）
『週刊少年チャンピオン』48号（10月31日発売）の表紙＆巻頭グラビアに、櫻坂46の森田ひかるが登場。
10月23日に発売された10thシングル「I want tomorrow to come」でもフロントメンバーを務める、櫻坂46の超人気メンバー、森田ひかる。週チャンへの登場は、今回で3度目となる。
Tシャツ姿でくつろぐ姿から、ドレッシーなワンピースを着て笑顔で佇む姿まで。ライブでのクールでカッコいい姿とはひと味違ったキュートなグラビアは必見だ。
両面BIGポスターが特別付録としてつく他、限定QUOカード200名プレゼント企画も。
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書籍情報
2024.10.31 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』48号
『週刊少年チャンピオン』公式サイト
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/