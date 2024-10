クリスピー・クリーム・ドーナツに、毎年人気のきらめくホリデーシーズンをさらに輝かせるドーナツが期間限定で登場!

「Twinkle Holidays」をテーマに、サンタやスノーマンに加え、今回はリング型のトナカイと、クリスマスツリーをデザインしたドーナツが新たにラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Twinkle Holidays」

発売日:2024年11月20日(水)〜期間限定

取扱店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事・KKD店舗以外の小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツから、ホリデーシーズンに向け、サンタ、トナカイ、スノーマン、ツリーなど、ホリデーを彩るかわいい主役たちをモチーフにしたドーナツが『Twinkle Holidays』と題し登場します!

2024年のクリスピー・クリーム・ドーナツのホリデーでは、毎年人気のサンタやスノーマンに加え、今回はリング型のトナカイと、クリスマスツリーをデザインしたドーナツが新たにラインナップ。

きらめくホリデーシーズンをさらに輝かせる、特別なドーナツが楽しめます☆

※2024年12月21日(土)〜25日(水)の期間「ストロベリー ミルク クリーム サンタ」「キャラメル トナカイ リング」「チョコレート スノーマン」「スタチオ クリーム ツリー」の単品販売及び「ホリデー ボックス(3個)」の販売は中止となります。期間中は、該当ドーナツの販売を指定のボックス販売に限定されます。

ストロベリー ミルク クリーム サンタ

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

※12月21日(土)〜 25日(水)の期間、単品販売は行われません

ミルキーなホワイトチョコをコーティングした顔に、甘酸っぱい真っ赤なストロベリーナパージュで帽子とチャームポイントの鼻が描かれています。

ふわふわにたくわえた白いヒゲは、生地の食感を邪魔しないやさしい口あたりの粒粒のホワイトビスケットで表現。

愛らしい顔の中には、なめらかなミルククリームを詰め、甘さと酸味のほどよいバランスが口の中に広がります。

キャラメル トナカイ リング

価格:テイクアウト 334円(税込)/イートイン 341円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

※12月21日(土)〜 25日(水)の期間、単品販売は行われません

2024年は、トナカイがキャラメル香るリング型になって登場。

コクのあるキャラメル風味のコーティングをほどこしたドーナツに、チョコをまとったプレッツェルの角をつけ、つぶらな瞳をビターなチョコで描かれています。

チャームポイントの真っ赤な鼻は、甘酸っぱいストロベリーナパージュです。

チョコレート スノーマン

価格:テイクアウト 334円(税込)/イートイン 341円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月14日(火)

※12月21日(土)〜 25日(水)の期間、単品販売は行われません

ホリデーを一緒に楽しむスノーマンは、毎年人気のウィンターシーズン限定ドーナツです。

雪のように真っ白なホワイトチョコを重ねた生地の中には、濃厚な生チョコ入りのなめらかなチョコクリーム入り。

ビターチョコでスマイルを描き、甘酸っぱいストロベリーナパージュでマフラーを巻いています。

ピスタチオ クリーム ツリー

価格:テイクアウト 334円(税込)/イートイン 341円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

※12月21日(土)〜 25日(水)の期間、単品販売は行われません

甘酸っぱいストロベリーのチョコでコーティングした生地に、香ばしさを感じるピスタチオクリームでクリスマスツリーを描いた新作ドーナツ。

カラフルに彩るレインボースプリンクルのトッピングに黄色い星を飾ったツリーが、ホリデーシーズンにきらめきを与えてくれます。

ホリデー ダズン(12個)

価格:テイクアウト 2,916円(税込)/イートイン 2,970円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

ストロベリー ミルク クリーム サンタ、キャラメル トナカイ リング、ピスタチオ クリーム ツリー、チョコレート スノーマンをアソートしたホリデー ダズン。

人気のオリジナル・グレーズドも含めた12個のドーナツが入っています。

ホリデー ダズン ハーフ(6個)

価格:テイクアウト 1,749円(税込)/イートイン 1,782円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

ホリデーをおいしく彩るストロベリー ミルク クリーム サンタ、キャラメル トナカイ リング、ピスタチオ クリーム ツリー、チョコレート スノーマンを詰め合わせたホリデー ダズン ハーフ。

人気のオリジナル・グレーズドもアソートした6個入りです。

ホリデー ボックス(3個)

価格:テイクアウト 1,015円(税込)/イートイン 1,034円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月20日(金)

※12月21日(土)〜 25日(水)の期間、「ホリデー ボックス(3個)」の販売は行われません

ホリデーをハッピーに彩るストロベリー ミルク クリーム サンタ、キャラメル トナカイ リング、チョコレート スノーマンのセットが登場。

限定フレーバーを一度に楽しめるボックスセットです。

ホリデー ミニ ボックス(20個)

価格:テイクアウト 2,700円(税込)/イートイン 2,750円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月20日(金)

サンタの帽子が目印のプリン スマイル サンタ、甘酸っぱいストロベリーチョコのスプリンクル、抹茶が香るチョコに星が光る抹茶 スター、なめらかなチョコ アイシング、ホワイト クランブルはミルキーなホワイトチョコにバター風味を詰め込んだホリデー ミニ ボックス。

家族や友だちとにっこり楽しみたい、ホリデー限定ミニ5種類×4個ずつの20個入りです。

ホリデー ミニ ボックス ハーフ(10個)

価格:テイクアウト 1,576円(税込)/イートイン 1,606円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月20日(金)

小さくてもハッピーいっぱいな、ホリデー限定ミニ5種類×2個ずつの10個入り。

サンタの帽子が似合うプリン スマイル サンタ、甘酸っぱいストロベリーチョコのスプリンクル、抹茶が香るチョコに星が光る抹茶 スター、なめらかなチョコアイシング、ホワイト クランブルはミルキーなホワイトチョコにバター風味に仕上げられています。

ホリデー ミニミニ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 594円(税込)/イートイン 605円(税込)

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月20日(金)

サンタの帽子が似合うプリン スマイル サンタ、甘酸っぱいストロベリーチョコのスプリンクル、抹茶が香るチョコに星が光る抹茶 スターを詰めたミニボックス。

ホリデー限定のミニ3個入りで、楽しくおいしくハッピーを独り占めできます☆

ホリデー プレート セット

予約受付期間:2024年11月1日(金)14:00〜なくなり次第終了

受付方法:WEBまたは公式アプリを通して「クイック オーダー」予約

受取期間:2024年12月16日(月)〜12月25日(水)

WEBや公式アプリから注文・決済ができ、商品の受取りがスムーズにできる「クイック オーダー」サービスにて、「ホリデー ダズン(12個)」を予約すると、数量限定でオリジナルデザインの「ホリデー プレート」がもらえます。

数量限定のオリジナルデザインのプレートで、おうちでのドーナツタイムがさらに楽しくなります!

※「クイック オーダー」サービスにて予約受付

※なくなり次第終了

※受け取り日時を12月16日(月)〜12月25日(水)の期間で設定することで、「ホリデー プレート セット」の予約が可能となります

※「クイック オーダー」サービスは、割引クーポンの使用が出来ません

※Mercedes me Haneda Airport店、越谷レイクタウンアウトレット店、マルヤマ クラス店、催事及びKKD店舗以外の小売店での受け取りはできません

クリスマス気分が高まる、ホリデーシーズン限定のサンタやトナカイのかわいいドーナツ!

サンタ、トナカイ、スノーマン、ツリーなどの「Twinkle Holidays」のドーナツは、2024年11月20日(水)より、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて期間限定で登場です。

ふわっととろける生地に甘く香るカラメル!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ロータス ビスコフ」コラボレーション ふわっととろける生地に甘く香るカラメル!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ロータス ビスコフ」コラボレーション 続きを見る

モチ、ふわ、トロッ食感の国産米粉入りメニュー!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 黒蜜きなこ」 モチ、ふわ、トロッ食感の国産米粉入りメニュー!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 黒蜜きなこ」 続きを見る

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了

※販売期間、取扱店は変更となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リング型トナカイとクリスマスツリーが仲間入り!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Twinkle Holidays」 appeared first on Dtimes.