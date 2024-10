「ハローキティ新幹線ウオッチ Hello Kitty 50th Anniversary Edition」がインペリアル・エンタープライズより登場する。ハローキティ新幹線をイメージした、ハローキティ50周年記念アイテムを紹介する。2018年6月30日より新大阪〜博多間で運行されているハローキティ仕様の500系新幹線。地域を「つなぐ」「結ぶ」という思いが詰まったリボンをモチーフにデザインされています。2024年に50周年を迎えたハローキティを祝し、現在は特別なビジュアルで車内を装飾し、お客様をおもてなし中。

11月1日に誕生日を迎えるサンリオの人気キャラクター・ハローキティ。その50周年のアニバーサリーイヤーを記念して特別なビジュアルで運行中の「ハローキティ新幹線」をイメージした限定モデルの腕時計が登場する。文字盤には、ハローキティ50周年をお祝いして、お揃いのリボンのカチューシャをつけたシナモロールやポムポムプリンたちサンリオキャラクターが大集合。1時位置には金色のハローキティのリボンが輝いて。リュウズにはハートに形どられたリボンがさりげなくデザインされている。ストップウオッチ機能や24時間針、カレンダー機能を搭載したセイコーのクロノグラフモデルで、裏蓋にはハローキティ50周年記念ロゴを刻印。限定5000の証である1〜5000のエディションナンバーが入る。外箱は、ピンクの特製ボックス。ボックスの内側には、ハローキティ50周年記念ビジュアルがセットされているので、収納時はインテリアとしても楽しめそう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654942JR西日本商品化許諾済