【PS Plus:2024年11月のフリープレイ】提供期間:11月5日~12月2日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、11月の日本向けフリープレイを公開した。

今回の日本向けフリープレイは、Tango Gameworksが手掛けた「Ghostwire: Tokyo」とレースゲーム「HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged」、2023年7月に発売されたシューティングゲーム「Evil West」の3タイトルとなっている。

海外向けのフリープレイに登場していた「デスノート」が原作の新作ゲーム「Death Note Killer Within」はラインナップされていない。対象タイトルは期間中にライブラリへ追加しておくことで、配信終了後もPS Plus加入期間中であれば無料でプレイできる。

Ghostwire: Tokyo

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged

Evil West

