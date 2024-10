韓国の人気雑貨ブランド「second morning」がサンリオとコラボ！日本限定アイテムを11月8日に発売

韓国の人気雑貨ブランド「second morning」は、2024年11月8日(金)より、株式会社サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした限定商品を発売する。「second morning」の世界観たっぷりのサンリオのキャラクターたちと、「second morning」のシグニチャーキャラクターである「レモニ」「コグミ」「アップル」などが仲良く描かれており、思わずほっこりするアイテムばかり。

今回コラボレーションするサンリオキャラクターは、「ハローキティ」「マイメロディ」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の6キャラクター。普段使いしやすいステーショナリーやぬいぐるみキーリングから、大人でも使いやすいステンレスタンブラーなど、老若男女楽しめるアイテム全20商品を展開する。なお、本コラボレーションアイテムの販売は日本限定で、「second morning」の日本公式展開を行う通販サイトmoim、今後開催予定のmoim POP UP STOREにて行われる。「second morning」は、2017年に誕生した韓国・ソウル発の雑貨ブランド。忙しい日常の中に隠れているゆとりや小さな幸せを感じられるブランドになってほしいという願いを込めて、「2回目の朝を迎える」という言葉から名付けられた。シンプルでラフなタッチで描く愛嬌のあるキャラクターが魅力で、人気のキャラクターはレモンの「レモニ」、さつまいもの「コグミ」、りんごの「アップル」。韓国はもちろんのこと、日本や台湾でもPOP UPを開催するほどの人気を博している。

■販売概要

「second morning × sanrio characters」

【発売日及び販売ルート】

・moim 公式オンラインストア

発売日:2024年11月8日(金) 20:00~

ショップはこちら

※公式ショップ楽天市場店の販売日時及び販売アイテムのラインナップは、後日moim Instagramにてご案内いたします。

※状況により、購入個数制限を設ける場合がございます。



・moim POP UP STORE

発売日:2024年11月12日(火) より開催のmoim POP UP in ラフォーレ原宿 より順次

※上記以外でのPOP UP STOREの開催情報や販売商品のラインナップは、moimおよび、moim pop-up store のInstagramアカウントにてご案内いたします。

※状況により、購入個数制限を設ける場合がございます。



【コラボアイテム購入者限定数量限定ノベルティ】

second morning × sanrio charactersコラボレーションアイテムの発売を記念し、先着数量限定でノベルティをプレゼントいたします。



対象店舗:moim 公式オンラインストア及びmoim POP UP STORE

対象商品:second morning × sanrio charactersコラボレーションアイテム

※ノベルティの配布対象に含まれませんが、ご注文やお会計はコラボレーションアイテム以外の商品も同時にご購入可能です。



対象条件:

1. 1,000円(税込み)以上お買い上げでオリジナルステッカー(全3種) 1枚

2. 10,000円(税込み)以上お買い上げでオリジナルハンドタオル(全2種) 1枚

※絵柄はランダムでお選びいただけません。

※ノベルティはなくなり次第配布終了となり、事前に配布終了のご案内はいたしかねます。(オンラインストア、POP UP STOREで終了時期が異なる場合がございます)

※ノベルティは1注文につき各1点ずつのお渡しとなり、合算はできません。