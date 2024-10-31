¥É·³¤¬4Ç¯¤Ö¤êWSÀ©ÇÆ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ»³ËÜÍ³¿¤Ï´¿´î¡Ä¥ä·³¤Ë»Ë¾å½é¤Î5ÅÀº¹µÕÅ¾¾¡¤Á
ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤â¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î±É´§
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼6 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤ÇºÇÂç5ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¾¡¤Á¡£2020Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¹äÏÓ¥³¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Ï½éµå95.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.9¥¥í¡Ë¤ËÃæÈô¡£3²ó2»à°ìÎÝ¤Ï³°³Ñ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ëº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£5²ó1»àËþÎÝ¤Ç¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¹â¤á¤ÎÂ®µå¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÄã¤á¤ØÍî¤Á¤ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÀèÆ¬¤ÏÍ·¥´¥í¡£ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í··â¡¦¥Ü¥ë¥Ô¡¼¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î8²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÏÊá¼ê¤ÎÂÇ·âË¸³²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Çº¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè3Àï¤«¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï5»î¹ç¤Ç19ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.105¡¢ÂÇÅÀ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¸þ¤±¡¢¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡Âè5Àï¤ÏÁÔÀä¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤¬ÍðÄ´¤Ç¡¢½é²ó¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÀèÀ©2¥é¥ó¡¢¥Á¥¾¥àJr.¤Î2¼ÔÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤Ç3ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¤«¤éÀèÆ¬¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë±¦Ãæ´Ö7¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£°ì»þ5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼éÍð¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÃæ·ø¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÍîµå¡¢Í··â¥Ü¥ë¥Ô¡¼¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤È¼ººö¤¬Â³¤¡¢2»à¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ì¥´¥í¤ËÅê¼ê¤Î¥³¡¼¥ë¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤é¤º¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°2ÅÀÂÇ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¥°¥é¥Æ¥í¥ë¤¬3»Íµå¤ÈÊø¤ì¤ÆÌµ°ÂÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀº¹¤Î8²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæµ¾Èô¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7ÈÖ¼ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬6²óÅÓÃæ¤«¤éµß±ç¤·¤Æ2²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡£9²ó¤ÏÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤¬µß±ç¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë