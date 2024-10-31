¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ³ÍÆÀ¡ª¡¡»î¹ç½øÈ×¤ËÂçÎÌ¥ê¡¼¥Éµö¤¹¤â·ä¤òÆ¨¤µ¤ÌÌÔ¹¶¤ÇµÕÅ¾¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7-6 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½øÈ×¤ËÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢ÃæÈ×¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¤È¤¤¤¦À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£Åê¼ê¡£½é²ó¤Î1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤È2Ï¢Â³HR¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£2²ó¤Ë¤â¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£Åê¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤«¤é·ÑÅêºö¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£3²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥·¥¢Åê¼ê¤¬HR¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥²¥ê¥Ã¥É¡¦¥³¡¼¥ëÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·5²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹Ìî¼ê¿Ø¤Î¥¨¥é¡¼¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î3Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·6²ó¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£8²ó¤Ë¤Ï¥¥±Áª¼ê¤«¤é¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç2ËÜ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â°Ê¹ß¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£