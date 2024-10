同率2位:佐久間大介

All About ニュース編集部は10月8〜16日の期間で、全国の10〜70代の男女293人を対象に「Snow Manのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。多くのファンを魅了し、各ジャンルでメンバーが活躍している「Snow Man」。今回は「Snow Manでおしゃれだと思うメンバー」のランキングを紹介します。同票で2位に選ばれたのは佐久間大介さんです。個人ではアニメの声優としても活躍し、冠ラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』(文化放送)を担当するなど、幅広いジャンルで活躍するアイドルとしておなじみの佐久間さん。2025年1〜2月には朗読劇『Reading Echoes「Fiend/Friend in 20faces」』に出演する予定で、声に関する仕事で評価を得ています。また、ピンクヘアにするなどおしゃれ上級者としても知られ、ファッションにも注目が集まっているメンバーです。

同率2位:目黒蓮

同率2位:岩本照

1位:ラウール

回答者からは、「バラエティ番組で私服を見せていてオシャレだと思った」(40代女性/愛知県)、「ファッションセンスが非常に高く、トレンドを取り入れたスタイルが特徴」(30代女性/埼玉県)などの意見が寄せられました。同じく2位に選ばれたのは目黒蓮さんです。目黒さんは俳優業で大活躍するメンバーで、『silent』(フジテレビ系)での演技が認められ大ブレーク。主演映画『わたしの幸せな結婚』が大ヒットを記録するなど、若手俳優として大きな話題を集めています。2024年の夏ドラマでは、主演を務めた『海のはじまり』(フジテレビ系)が大ブームに。2025年2月14日には『劇場版 トリリオンゲーム』の公開を控えています。モデルとしても活躍中で、「FENDI」のジャパンメンズブランドアンバサダーを担当するなどファッション業界でも人気のメンバーです。回答者からは、「高身長でスタイルもよくいろんなファッションが似合う」(10代女性/神奈川県)、「ハイブランドの服もサラッと着こなしている」(60代女性/東京都)などの意見が寄せられました。3人目の2位は岩本照さんでした。ダンススキルが高いことで知られ、グループの楽曲では振り付けを担当することもある岩本さん。Snow Manのパフォーマンスを支えるメンバーの1人で、グループのリーダーとしてメンバーやファンから高い信頼を獲得しています。俳優としてはドラマや映画に出演し、舞台でも活躍。ミュージカル『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』では主演を務め、高い評価を得ました。高身長でスタイルが良く、ファッションモデルとしても人気の岩本さん。2024年9月には、ミラノで開催された「ドルチェ&ガッバーナ」のファッションショーに参加し、話題を集めたばかりです。回答者からは、「個性的な組み合わせですが、自分に似合うものをよく理解している印象」(20代女性/神奈川県)、「ジュニア時代からファッションが奇抜で独自性がある」(30代女性/三重県)などの意見が寄せられました。見事、1位に輝いたのはラウールさんでした。多くの楽曲でセンターを務め、長い手足を武器に華麗なダンスを披露するラウールさん。190cmを超える高身長と抜群のスタイルの良さを生かし、個人ではモデルとして大活躍中。これまでファッション誌をはじめ、「東京ガールズコレクション」などのファッションイベントに出演してきました。また、パリコレでモデルデビューも果たし、「メゾン ミハラヤスヒロ」などのショーでランウェイモデルとしてウオーキングを披露。日本だけでなく海外でも、モデルとして活躍しています。その功績が認められ、ラウールさんはフランス・パリのモデル事務所「Bananas Models」とも契約したことを発表。今後はさらに海外での活躍が増えそうです。回答者からは、「さまざまなファッションイベントにも参加していて時代の最先端を行っている感じ」(30代男性/東京都)、「足が長く身長もあるので、どんな服を着てもオシャレに見える」(20代女性/広島県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)