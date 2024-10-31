»°¾åÍª°¡¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¸ª½Ð¤·¤ËÀå¥Ú¥í¤â¡¡Æø¤ï¤¦¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¡õ¼ÖÆâ¤ÇÂçÃÀ»£±Æ¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ë¡×
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°¾åÍª°¡¤µ¤ó¤¬2024Ç¯10·î30Æü¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¤â´®Ç½
»°¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¤¦¤Ä¤ë8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¦¤Á4Ëç¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢2Ëç¤Ï¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃ¼¤«¤éÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÉþÁõ¤Ï°Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCELINE¡Ê¥»¥ê¡¼¥Ì¡Ë¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¾å¤«¤é¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃå¤³¤Ê¤·¶ñ¹ç¤À¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤¬²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤Î¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¹¥¤¡×¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£