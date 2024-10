【レポート】JO1川西拓実＆河野純喜、ハローキティ50周年記念パーティーでキティとの夢を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「いつかキティちゃんとコラボしたい」(JO1川西拓実&河野純喜)

JO1の川西拓実と河野純喜、渡辺直美、箭内夢菜らが10月30日、法隆寺宝物館で行われた一夜限りのハローキティ50周年記念イベント『HELLO KITTY 50th Anniversary Party』に登場した。

パーティーでは50周年記念ケーキが登場し、ハローキティをお祝い。またピューロランドの外では初お披露目となる、歌舞伎姿のハローキティの特別ショーも行われた。

渡辺は、「キティちゃんは私のミューズです! ニューヨークにもキティちゃんグッズがたくさんあって、お金が足りません!」と熱烈なハローキティ愛を熱弁。

JO1川西と河野は「いつかキティちゃんとコラボしたい」と、ハローキティとの夢を語った。

箭内は、ハローキティとの思い出を聞かれ、「中学生のとき、ピューロランドで初めてキティちゃんに会ったときには、うれしすぎてボロボロに泣きました。そのとき以上に今もキティちゃんのことが大好きです!」とコメントした。

■『Hello Kitty展』が開催。ここでしか買えないハローキティグッズや図録も販売!

『Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-』が、11月1日~2025年2月24日まで、東京国立博物館 表慶館(上野公園)にて開催される。

本展では、たくさんの限定グッズを販売。ぬいぐるみやマスコットホルダー、「もじもじハローキティシリーズ」の他、本展物販オリジナルデザインは必見だ。また、展覧会の公式図録も販売。展覧会終了後も、より深くHello Kitty展を楽しむことができる。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

イベント情報

『Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-』

11/01(金)~2025/02/24(月・休)東京・東京国立博物館 表慶館

