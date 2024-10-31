シド・ゆうや（Dr.）のソロワーク“S.Yuya”が、シングル「アサガオ」を12月9日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、2024年6月に開催した＜S.Yuya MUSIC BOX 〜travel〜＞にて披露された1曲だ。今作に収録されている「アサガオ」と「emotion」は、作詞作曲のみならず、ミックス、マスタリングまで本人が手がけたS.Yuya色満載の作品となっている。

また、シングルパッケージを11月30日、12月1日に東京・目黒ライブステーションで開催する＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜＞の会場にて数量限定にて販売する予定だ。購入者には、各回終演後、CDのブックレットに直筆サインを入れてくれるサイン会を実施するとのことなので、ライブ会場でいち早く新曲を入手できるこの機会を楽しみにしていて欲しい。


Digital Single「アサガオ」

2024年12月9日 配信
［収録曲］
01. アサガオ
02. emotion

［生産限定盤（CD）］
1,500円（税込）※数量限定販売

◆会場限定CD購入特典　サイン会実施決定
＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜＞の会場物販にて、「アサガオ」（生産限定盤）の購入者を対象に、各回終演後にサイン会を実施いたします。
※CD販売は、各開場時間の1時間前からを予定
※1会計につき2枚まで購入可能
※CDを1枚ご購入ごとに参加券を1枚お渡しいたします。
※各回在庫をご用意しておりますが、売り切れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

▲「アサガオ」ジャケット画像


S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜

［日程］
2024年11月30日（土）　目黒ライブステーション
2024年12月1日（日）　目黒ライブステーション
＜1st SHOW＞ OPEN 15：00 / START 15：30
＜2nd SHOW＞ OPEN 18：30 / START 19：00

［参加ミュージシャン］
Guitar　Abechi（NEXTRADE）
Bass　内田旭彦（Qaijff）
Manipulator　ICHIRO KAMIYAMA

［チケット料金］
全席自由　6,600円（税込）
※整理番号順での入場
※別途入場時にドリンク代必要
※未就学児童入場不可

［チケット一般発売中］
ローソンチケット　https://l-tike.com/syuya2024bd　

詳細はコチラ　https://sid-web.info/event/354030　

関連リンク

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