シドのゆうや（Dr）ソロワーク・S.Yuya、デジタルシングル「アサガオ」のリリース決定
シド・ゆうや（Dr.）のソロワーク“S.Yuya”が、シングル「アサガオ」を12月9日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、2024年6月に開催した＜S.Yuya MUSIC BOX 〜travel〜＞にて披露された1曲だ。今作に収録されている「アサガオ」と「emotion」は、作詞作曲のみならず、ミックス、マスタリングまで本人が手がけたS.Yuya色満載の作品となっている。
Digital Single「アサガオ」
［収録曲］
01. アサガオ
02. emotion
［生産限定盤（CD）］
1,500円（税込）※数量限定販売
◆会場限定CD購入特典 サイン会実施決定
＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜＞の会場物販にて、「アサガオ」（生産限定盤）の購入者を対象に、各回終演後にサイン会を実施いたします。
※CD販売は、各開場時間の1時間前からを予定
※1会計につき2枚まで購入可能
※CDを1枚ご購入ごとに参加券を1枚お渡しいたします。
※各回在庫をご用意しておりますが、売り切れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
▲「アサガオ」ジャケット画像
S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜
2024年11月30日（土） 目黒ライブステーション
2024年12月1日（日） 目黒ライブステーション
＜1st SHOW＞ OPEN 15：00 / START 15：30
＜2nd SHOW＞ OPEN 18：30 / START 19：00
［参加ミュージシャン］
Guitar Abechi（NEXTRADE）
Bass 内田旭彦（Qaijff）
Manipulator ICHIRO KAMIYAMA
［チケット料金］
全席自由 6,600円（税込）
※整理番号順での入場
※別途入場時にドリンク代必要
※未就学児童入場不可
［チケット一般発売中］
ローソンチケット https://l-tike.com/syuya2024bd
詳細はコチラ https://sid-web.info/event/354030
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