Digital Single「アサガオ」



▲「アサガオ」ジャケット画像 ▲「アサガオ」ジャケット画像

2024年12月9日 配信［収録曲］01. アサガオ02. emotion［生産限定盤（CD）］1,500円（税込）※数量限定販売◆会場限定CD購入特典 サイン会実施決定＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Birthday Special 2024〜＞の会場物販にて、「アサガオ」（生産限定盤）の購入者を対象に、各回終演後にサイン会を実施いたします。※CD販売は、各開場時間の1時間前からを予定※1会計につき2枚まで購入可能※CDを1枚ご購入ごとに参加券を1枚お渡しいたします。※各回在庫をご用意しておりますが、売り切れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。