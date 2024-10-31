「孤独のグルメ THANKS PROJECT」が始動！そして「それぞれの孤独のグルメ」オリジナルグッズ発売が決定！

12年に渡る本作のご愛顧に感謝して、「孤独のグルメ THANKS PROJECT」が始動！

2012年より放送がスタートし、いよいよ12年の集大成となる「孤独のグルメ」。

長年本作を支えていただいた登場店舗の皆様・お客様・全ての関係者へ感謝を贈る新プロジェクトが始動！

その第一弾として、撮影に協力いただいた店舗の皆様へ、随時感謝状を送呈いたします！（一部店舗を除く）

デザインは井之頭五郎のシルエットに、「いつも美味しいご飯をありがとうございます。お腹が空いたら、またお邪魔させてください。」と、井之頭五郎のサインが入った今回限りのデザイン！

是非登場店舗を聖地巡礼しながら探してみてください。

また、「孤独のグルメ」をご愛顧いただいたお客様へ、「それぞれの孤独のグルメ」オリジナルグッズ発売が決定！

今回は大人気商品の新柄に加え、これからの時期に大活躍するお鍋用の小皿（とんすい）と、「孤独のグルメ」では定番の町中華が自宅で再現できる中華皿がラインナップ！

井之頭五郎の名セリフやご飯をあしらったデザインで、どれもドラマの世界観を楽しめるグッズです。

また、恒例のカレンダーも発売中です。食事シーンと料理情報を掲載したカレンダーで2025年も井之頭五郎と共にお過ごしください！

「劇映画 孤独のグルメ」オリジナルグッズは後日解禁予定です。

プロジェクト詳細は、まだまだ解禁予定！是非続報をお楽しみにお待ちください。

【グッズ販売店】

・テレ東本舗。WEB（ https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/c/c102029?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=kodoku_sorezore1031 ・テレ東本舗。東京駅店東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート・テレビ局公式ショップ ～ツリー ビレッジ～東京都墨田区押上１丁目１－２ 4F 東京スカイツリータウン®東京ソラマチ® ウエストヤード・ツリービレッジ大阪店大阪府大阪市北区角田町5-15HEP FIVE8階 バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田内・ツリービレッジ博多店福岡県福岡市博多区住吉一丁目2号74番キャナルシティオーパ博多 サウスビルB1F バンダイナムコ Cross Store 博多内

≪ドラマ24「それぞれの孤独のグルメ」番組概要≫

【放送日時】 毎週金曜深夜24時12分～24時52分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT: https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東HP: https://video.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_sorezore/

▶TVer: https://tver.jp/series/sr1tn9u6sx

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

【原作】 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!）

【企画プロデュース】 松重豊

【出演】 松重豊

【ゲスト】 第１話：太田光(爆笑問題) 第２話：マキタスポーツ 第3話：板谷由夏第4話：ユースケ・サンタマリア 第5話：玉井詩織

【脚本】 田口佳宏

【演出】 北畑龍一 井川尊史 北尾賢人 中山大暉

【音楽】 久住昌之 ザ・スクリーントーンズ

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】 小松幸敏 (テレビ東京) 吉見健士（共同テレビ） 笠島徳竜（共同テレビ） 北尾賢人（共同テレビ）

【制作協力】 共同テレビジョン

【製作著作】 テレビ東京

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_sorezore/

【公式X】 ＠tx_kodokugurume https://x.com/tx_kodokugurume

【公式Instagram】 ＠tx_kodokugurume https://www.instagram.com/tx.kodokugurume/

【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@kodokunogourmet-tvtokyo

【公式TikTok】 @tx_kodokugurume