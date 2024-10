ぬいぐるみや日用雑貨、人気キャラクターのフィギュアなどを展開するセガプライズ。

今回は2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア」を紹介します!

セガプライズ「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア」

登場時期:2024年10月25日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、セガプライズの躍動感あふれるフィギュアコレクション”ACT/CUT”に、『DC』の「ジョーカー」と「ハーレイ・クイン」が登場。

躍動感あるポージングや動きを感じる衣装など、見応えある造形に仕上げられています!

DC ACT/CUT プレミアムフィギュア“ジョーカー

サイズ:全長約13×16.5cm

『DC』の人気キャラクター「ジョーカー」が、フィギュアコレクション”ACT/CUT”にラインナップ。

不敵な笑みを見せながら、歩いてくる姿が見事に再現されています!

動きに合わせてなびくジャケットもポイント。

衣装のシワも丁寧に作り込まれた、存在感抜群なフィギュアです。

左手にはトランプのカード”ジョーカー”を手にした姿。

表情や髪の流れも細かく表現されています!

衣装の質感を感じるディテールも魅力的。

どの角度から眺めても、作り込まれた造形美を楽しめます。

見応えある、風格を持ったこだわりのフィギュアです!

DC ACT/CUT プレミアムフィギュア“ハーレイ・クイン

サイズ:全長約9×18cm

『DC』の人気キャラクター「ハーレイ・クイン」もフィギュアシリーズ”ACT/CUT”に登場。

ハンマーを振り回すときの、躍動感あるポージングに注目です!

赤と黒の特徴的な衣装もしっかり再現。

個性的なメイクやウインクしながらの笑顔など、表情も作り込まれています。

ハンマーを振り回すポーズに合せ、髪や衣装に動きがあるのもポイント。

今にも動き出しそうなポーズを切り取った、こだわりのフィギュアです☆

衣装の質感やシワもリアルに表現。

キャラクターの輝く瞬間が丁寧に表現された、思わず見とれてしまいそうなフィギュアです☆

後ろ姿でも「ハーレイ・クイン」がハンマーを振り回す様子が伝わってきます!

躍動感ある姿を再現したフィギュアに、『DC』の人気キャラクター「ジョーカー」と「ハーレイ・クイン」がラインナップ。

セガプライズ「DC ACT/CUT プレミアムフィギュア」は、2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

