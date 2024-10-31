日経トレンディ「2025年ヒット予測ベスト30」を発表 １位は「肩掛けプライベートAI」
日経トレンディは31日、「2025年ヒット予測ベスト30」を以下の通り発表した。
1位 肩掛けプライベートAI＝“目”と“耳”で毎日を記録する第2の脳
2位 サブスクスーパーバンドリング＝「サブスク貧乏」からの脱出
3位 ライトアニメ＝縦読みマンガが次々と映像化
4位 おべんとPON＝スぺパ志向の弁当用冷食
5位 ファスティングバー＝疑似ファスティング
6位 クレカでタッチ乗車＝鉄道やバスの割引が多様化
7位 ポーカー＝駆け引きを楽しむマインドスポーツ
8位 HD−2D版ドラゴンクエスト3＝新しいロト伝説の幕開け
9位 電動モペッド＆格安バイク＝ポスト50 CC原付き
10位 Jiffcy（ジフシー）＝テキスト“通話”アプリ
11位 クックイック＝手間をかける新コンビに冷食
12位 JUNGLIA（ジャングリア）＝沖縄北部の新ランドマーク
13位 飲む韓国コスメ＝韓流インナービューティー
14位 ピックルボール＝米国で人気爆発中の“プチテニス”
15位 プレミアムテキーラ＝脱・罰ゲームのお酒
16位 スマート駅ロッカー＝手ぶら観光の新たな味方
17位 こどもでぱーと＝親もうれしい子供専門ビル
18位 Nintendo Switch“2”＝任天堂9年ぶりの大型ルーキー
19位 THE ANSWER＝“塗り洗い”シャンプー
20位 ニンテンドーミュージアム＝体験型歴史資料館
21位 K−洗車グッズ＝「洗車先進国」韓国から続々と上陸
22位 ロピアでバーベキュー＝食品スーパー併設型BBQ場
23位 得する置き配＝物流問題解決の切り札
24位 インフラゲーム＝社会貢献できる位置ゲー
25位 日本版ライドシェア2.0＝タクシー不足解消の切り札
26位 タンサ脂肪酸＝「腸活食品」ファイナルアンサー
27位 非上場株投信＝超お手軽スタートアップ投資
28位 免許不要四輪EV＝特定小型原付きの四輪版
29位 ポケポケ＝「ポケカ」をデジタル収集
30位 プレミアム準チョコ＝カカオショックの救世主