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日経トレンディは31日、「2025年ヒット予測ベスト30」を以下の通り発表した。

1位　肩掛けプライベートAI＝“目”と“耳”で毎日を記録する第2の脳

2位　サブスクスーパーバンドリング＝「サブスク貧乏」からの脱出

3位　ライトアニメ＝縦読みマンガが次々と映像化

4位　おべんとPON＝スぺパ志向の弁当用冷食

5位　ファスティングバー＝疑似ファスティング

6位　クレカでタッチ乗車＝鉄道やバスの割引が多様化

7位　ポーカー＝駆け引きを楽しむマインドスポーツ

8位　HD−2D版ドラゴンクエスト3＝新しいロト伝説の幕開け

9位　電動モペッド＆格安バイク＝ポスト50 CC原付き

10位　Jiffcy（ジフシー）＝テキスト“通話”アプリ

11位　クックイック＝手間をかける新コンビに冷食

12位　JUNGLIA（ジャングリア）＝沖縄北部の新ランドマーク

13位　飲む韓国コスメ＝韓流インナービューティー

14位　ピックルボール＝米国で人気爆発中の“プチテニス”

15位　プレミアムテキーラ＝脱・罰ゲームのお酒

16位　スマート駅ロッカー＝手ぶら観光の新たな味方

17位　こどもでぱーと＝親もうれしい子供専門ビル

18位　Nintendo Switch“2”＝任天堂9年ぶりの大型ルーキー

19位　THE ANSWER＝“塗り洗い”シャンプー

20位　ニンテンドーミュージアム＝体験型歴史資料館

21位　K−洗車グッズ＝「洗車先進国」韓国から続々と上陸

22位　ロピアでバーベキュー＝食品スーパー併設型BBQ場

23位　得する置き配＝物流問題解決の切り札

24位　インフラゲーム＝社会貢献できる位置ゲー

25位　日本版ライドシェア2.0＝タクシー不足解消の切り札

26位　タンサ脂肪酸＝「腸活食品」ファイナルアンサー

27位　非上場株投信＝超お手軽スタートアップ投資

28位　免許不要四輪EV＝特定小型原付きの四輪版

29位　ポケポケ＝「ポケカ」をデジタル収集

30位　プレミアム準チョコ＝カカオショックの救世主