の人気シリーズ「ウェンズデー」シーズン2より、ハロウィン特別映像が公開された。ウェンズデーらしい不気味でユーモラスな内容で、シーズン2のイースターエッグらしき要素も含まれている。

Netflixの米公式は「ハロウィン前夜、国中が静まり返り、怪物たちは動かない。ハンドでさえも」と投稿し、ウェンズデーがハンドに寝る前の読み聞かせをするモノクロ映像を公開。ウェンズデーは絵本ではなく病理報告書を手にし、35歳男性の遺体の詳細を淡々と読み上げていく。ハンドが眠りについたことを確認すると、「悪夢を見てね、ハンド」とつぶやくウェンズデー。シリーズ特有のダークなユーモアが際立つ映像だ。

本映像はシーズン2の内容を明らかにするものではないが、ウェンズデーが持つ病理報告書をよく見ると「ウィローヒル精神病院」と記されている。これはタイラーの母・フランソワが入院していた病院であり、シーズン1のラストでタイラーが搬送された先でもある。この病院が何らかの形でシーズン2の物語に関わってくることを暗示しているようだ。また、ウェンズデーがネヴァーモア学園の制服を着ていることから、シーズン2のストーリーも学園を中心に展開すると考えられる。

'Twas the night before Halloween and all through the land not a monster was stirring. Not even a hand.