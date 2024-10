赤い帽子と青色のコートがトレードマーク、くまのパディントンが繰り広げる大冒険を描く『パディントン』シリーズ第3作『パディントン・イン・ペルー(原題)』の新予告編が公開された。子グマ時代の愛くるしいパディントンの姿に目を奪われてしまうだろう。

人気児童文学「くまのパディントン」を実写映画化した『パディントン』シリーズの主人公は、ペルーからロンドンへ渡り、心優しいブラウン一家と暮らすようになったパディントン。第3作では、パディントンがブラウン一家と一緒に故郷ペルーへ里帰りし、行方不明になったルーシーおばさんを探すためにジャングルの奥地へ向かう。

More adventure than any bear can bear.



Paddington gets lost in the jungle in - exclusively in theatres January 17.