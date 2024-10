旨辛がやみつき！ カラブリア地方の料理を堪能できる、下町イタリアン（東京・入谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・入谷にオープンした、イタリア半島最南端のカラブリア料理がいただける新店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

AL COVO(東京・入谷)

外観 出典:honeyPさん

2024年8月8日、東京メトロ・入谷駅1番出口から徒歩約4分、JR上野駅入谷口とTX浅草駅B出口からも徒歩約13分と、3駅からアクセスのいいところにイタリアンのお店「AL COVO」がオープンしました。

今泉シェフ 写真:お店から

シェフの今泉聡氏は、調理師専門学校を卒業後、有名イタリアン人オーナーが運営する「エリオ・ロカンダ・イタリアーナ」に入社。その後、都内のイタリアンレストランや、現地に直接足を運んでイタリア料理とイタリア文化を学びます。

大井町にあった「トラットリア ヨシダ(今泉氏の入店時はトラットリア ファビアーノ)」で、日本のイタリア料理黎明期を代表する料理人であり「イタリア料理用語辞典」の著者でもある吉田政國氏やシェフの有水氏に師事。イタリア半島最南端のカラブリア地方の料理や文化を学び、今の料理哲学や技術の基盤を築きました。その後、渋谷の「ボナペティート」や「トラットリア ヨシダ」の後継店「オステリア トゥットソーレ」でシェフを務め、独立。

出店先は、プライベートでも訪れることの多い浅草周辺で探していたところ、今の物件に巡り合たそう。

モルツェッロ 写真:お店から

お店でいただけるカラブリア地方の料理は、唐辛子を使ったピリ辛な味わいが特徴です。 豚を使った料理も多く、唐辛子入りのサラミやハム、煮込みなどさまざまな料理が楽しめます。一度食べるとクセになる地中海料理とも。

モルツェッロは、カラブリア州カタンツァーロの郷土料理で、牛モツをトマトや唐辛子と煮込んだ一品です。

ンドゥイヤのアラビアータ 出典:TOMITさん

お店のイチ押しメニューは、カラブリア地方の伝統食材でもある辛口サラミのペースト・自家製ンドゥイヤを使って旨辛に仕上げた「ンドゥイヤのアラビアータ」(1,700円)。リガトーニやカヴァテッリなど、もちもちの手打ちショートパスタに絡めて提供します。

同じく同地方の伝統食材、生しらすの唐辛子漬け“ロザマリーナ”も店内で仕込んでいます。自家製ロザマリーナを使った一品料理はどれもおすすめです。

パン各種 出典:honeyPさん

パスタをはじめ、フォカッチャや全粒粉を使ったパンも自家製。料理に合わせて、風味豊かな焼き立てパンを楽しめます。

コース料理例 写真:お店から

コース料理は、ランチ1,900円、2,900円、5,500円、ディナー4,900円、6,500円、12,000円と3種類ずつ用意しています。イタリアワインと一緒に、ゆっくりといただくのがおすすめです。

カウンター席 写真:お店から

座席は、カウンターとテーブルを合わせて全16席。店名はイタリア語で“隠れ家へ”。その名の通り、店内はひとりでも心地よく過ごせる落ち着きのある空間です。

左官仕上げによる雰囲気のあるカウンターも、シェフのこだわりが感じられるスポット。大切な人や仲間とはもちろん、ひとりでふらりと立ち寄れるラフさも魅力です。下町イタリアンのニューフェイス、ぜひチェックしてみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

ンドゥイヤのカヴァテッリ 出典:honeyPさん

『さすがに名店出身だけあって、お料理の方はどれもソツがない。カリッと揚がったフリットは、キノコだと天ぷら感が否めないが、添えられた岩塩がめちゃくちゃうまい!

ナスをペーストにしたスパゲティは、まろやかな旨味。よく味が絡んでいる。

そして、本物のカラブリア料理、ンドゥイヤのカヴァテッリは、モチモチで本当に素晴らしい。

ブラチョリーネは、シチリアなどで食べる豚料理だが、豚料理が多いカラブリアでも食されるのだろう。豚の味がしっかり感じられる、なかなかの一品であった。

お料理は、全体的にポーションも多く満足度も高い。

ついでにパンも全て手作りで、ジャガイモを加えたフォカッチャやグリッシーニなどもうまい。

カラブリアの伝統食の一つ、生しらすの唐辛子漬けであるロザマリーナは、3ヶ月かかるのでもう少しかかるそうだ。その頃に、また来てみたい』(honeyPさん)

Baladin Zucca(季節限定かぼちゃビール) 出典:魚ハンターさん

『子供を連れてランチで再訪。なかなかお目にかかれない季節感あふれる(カボチャビールetc)クラフトビールが数多く揃っていた。クラフトビール好きとしては嬉しすぎる。大人メニューとは別に子供用にラザニアなどをアレンジして下さり子供達も大絶賛。しかも子供用食器なども用意されており子連れでも安心して行けるので益々ファンとなった』(魚ハンターさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆AL COVO住所 : 東京都台東区北上野2-26-11 SOLASIAresidence北上野 1FTEL : 050-5594-3205

文:斎藤亜希

