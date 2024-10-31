Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎµºÜ¤Ë°ìÉô¥ß¥¹¡¡¤¸¤â¤ÈHD¤¬Ìò°÷Êó½·¤òÄûÀµ
¡¡ÂèÆóÃÏÊý¶ä¹Ô¤ÎÀçÂæ¶ä¹Ô¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¤È¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¤¸¤â¤È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡¢ÀçÂæ»Ô¡Ë¤¬¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎÌò°÷Êó½·¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤Ë°ìÉô¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄûÀµÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÊó½·½èÍý¤ÏÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃ´Åö¼Ô¤¬Å¾µ¤¹¤ëºÝ¤ËÃ±½ã¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äó½Ð¤Ï30ÆüÉÕ¡£
¡¡ÄûÀµ¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯3·î´ü¤È20Ç¯3·î´ü¡£¶ÈÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÌò°÷¤Ë³ô¼°¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡Ö¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿³ô¼°Êó½·¡×¤Ë´Ø¤·¡¢»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¶ÈÀÓÌÜÉ¸¤ä¼ÂÀÓ¤ÏÁ°»ö¶ÈÇ¯ÅÙÊ¬¤òµºÜ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤ÆÅö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤òµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£