【Mac版「サイバーパンク2077:アルティメットエディション」】2025年初頭 発売予定

CD PROJEKT REDは、Mac用オープンワールドRPG「サイバーパンク2077:アルティメットエディション」を2025年初頭に発売する。価格は未定。

2020年に発売された「サイバーパンク2077」のMac版が遂に登場。近年の「iMac」や「MacBook Pro」、「MacBook Air」などで採用されている“Appleシリコン”向けで、AppleシリコンやグラフィックスAPI「Metal」を最大限に活かせるよう最適化されており、パストレーシングやフレーム生成、空間オーディオによって没入感のあるゲームプレイと美しいグラフィックを実現している。

販売されるのはゲーム本編とDLC「仮初めの自由」が収録されたアルティメットエディション。Mac App StoreやGOG、Steam、Epic Games Storeで展開予定で、発売日などの詳細は今後発表される。

(C) 2024 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.