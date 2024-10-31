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(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) X95L
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(ºÇÂç) 779 cd/m2 709 cd/m2 ¥«¥éー¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ÈBT.2020¥«¥ÐーÎ¨¡¡¢¨Â¬Äê¥â¥Ç¥ë¤Ï65·¿
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(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) X95L
(2023Ç¯¥â¥Ç¥ë) 4K120fps ¡» ¡» 4K144fps ― ― ¥²ー¥àÍÑHDR10 ¡» ¡» ¥²ー¥àÍÑDolby Vision 120Hz¤Þ¤Ç 60Hz¤Þ¤Ç 4K50Hz ¡» ¡» 1440p ― ― Èó°µ½Ì¥¹¥Æ¥ì¥ª ¡» ¡» Èó°µ½Ì5.1ch ¡» ¡» Èó°µ½Ì7.1ch ¡» ― ¥É¥ë¥Óー¥Ç¥¸¥¿¥ë ¡» ¡» DTS ¡» ¡» Dolby Atmos ¡» ¡» DTS:X ¡» ― ¤½¤ÎÂ¾ XR90
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