TOMORROW X TOGETHER、タイトル曲「Over The Moon」ティーザー映像を公開

TOMORROW X TOGETHERの新曲「Over The Moon」のミュージックビデオが一部公開された。彼らは本日(31日)0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに7thミニアルバム「星の章:SANCTUARY」のタイトル曲「Over The Moon」ミュージックビデオ予告映像を公開した。ミュージックビデオの雰囲気がうかがえる今回の映像は、シネマチックな色合いとメンバーのカジュアルな衣装で現実的な雰囲気を感じさせ、本編に対する期待を高めた。

顔を洗ったばかりのようなしっとりとした顔のヨンジュン、手の上のテントウムシを見つめるヒュニンカイ、作業室でスケッチをしているボムギュ、花をじっと見つめるテヒョンなど、メンバーはそれぞれの空間で何かに没頭している。最後にスビンは強い雨に打たれながら笑顔を見せ、ミュージックビデオに盛り込まれた意味に対する関心をさらに集めた。「Over The Moon」は、夢幻的な導入部が耳を魅了するポップソングだ。さわやかで切ない感性が特徴で、ビンテージなサウンドに独特なR&Bグルーブが聞く楽しさを高める。この曲は「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori」と「LO$ER=LO♡ER」の後を継ぐTOMORROW X TOGETHERのラブソングで、好きな相手と一緒に過ごす未来に対する期待を盛り込んだ。7thミニアルバム「星の章:SANCTUARY」は11月4日の午後6時に発売される。「夢の章」と「混沌の章」に続く新しいシリーズ「星の章」を開く今回のアルバムは、巡り巡って一緒にいられるようになった僕たちについて描く。TOMORROW X TOGETHERは、再び出会った君を通じて経験した魔法のような瞬間と、それによって変わった世界を様々な“愛”の感情で表現する。TOMORROW X TOGETHERは11月6日より、The Hyundaiソウル地下2階のアイコニックスクエアでアルバム発売記念ポップアップストア「TOMORROW X TOGETHER 'The Star Chapter: SANCTUARY' POP-UP STORE」を開催する。来月13日まで開かれる今回のポップアップは、7thミニアルバムの4つのビジュアルコンセプトのうちホームデートを表現した「ANGEL」をベースに空間を飾り、ファンにときめきを届ける。