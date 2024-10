日本では毎年10人に1人がインフルエンザに感染しているといわれているほか、学者たちは「新型コロナウイルス感染症の次のパンデミックはインフルエンザの可能性が高い」と警戒を呼びかけています。そんなインフルエンザにかかってしまったときにいち早く回復する方法を、科学系ニュースサイト・Live Scienceが専門家に尋ねました。How to get better faster when you have the flu, according to science | Live Science

https://www.livescience.com/health/flu/how-to-get-better-faster-when-you-have-the-flu-according-to-science◆最善策は「抗ウイルス薬」「インフルエンザにかかる期間を短縮する主要な方法は抗ウイルス薬、つまり体がウイルス感染と戦うために特別に設計された薬を服用することです」と話すのは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の医学および疫学教授であるティモシー・ブリューワー氏です。アメリカ食品医薬局(FDA)はこれまでに、タミフル(オセルタミビル)、リレンザ(ザナミビル)、ラピバブ(ペラミビル)、ゾフルーザ(バロキサビル)をインフルエンザ治療のための抗ウイルス薬として承認しています。なお、厚生労働省によると日本ではこれらに加えてイナビル(ラニナミビル)とシンメトレル(アマンタジン)がインフルエンザの治療に用いられているとのこと。おそらくインフルエンザの治療薬として最も有名なタミフルは、生後2週間以上経過し、インフルエンザの症状が2日以内の人への使用が承認されている経口薬です。タミフルは、インフルエンザが体内で増殖できるようにする酵素の働きを阻害することで効果を発揮しますが、その酵素はインフルエンザの主要な分類であるA型とB型の両方に関係しています。つまり、タミフルはどちらのタイプのインフルエンザにも有効です。インフルエンザの症状は、一般的に1週間続きますが、臨床試験によりタミフルはインフルエンザの回復を偽薬に比べて約1日早めることがわかっています。ブリューワー氏は「症状が表れ始めてから2日以内にタミフルを服用し始めると、薬が病気の期間を短縮するという確かな証拠があります」と話しました。疾病管理予防センター(CDC)も、インフルエンザで入院した患者にすぐタミフルなどの抗ウイルス薬を投与することを推奨しています。入院の際にタミフルを服用した患者は、数日遅れた場合に比べて死亡率が40%も低下する可能性があるとの研究も報告されています。経口薬のタミフルと異なり、リレンザは吸入薬で、ラピバブは注射薬です。また、ゾフルーザは5歳以上の患者にのみ使用できます。これらの薬には、インフルエンザの症状の持続期間を約1日短くするというエビデンスもあります。◆風邪予防サプリの効果は?薬ではなくビタミンCや亜鉛といったサプリや、エキナセアというハーブでインフルエンザを治そうとする人も居ますが、これらの効果を示す臨床的な証拠は十分ではありません。多くの研究は、これらの非医薬品が風邪の症状を主なターゲットにしていることに着目しています。風邪もインフルエンザと同じ呼吸器疾患ですが、風邪がさまざまなウイルスによるものなのに対して、インフルエンザはインフルエンザウイルスのみによって引き起こされます。ブリューワー氏は「ビタミンCを摂取するのはもちろんいいことですが、私が知る限り、それがインフルエンザに効果を発揮するというエビデンスはありません。亜鉛を試す人もいますが、やはりインフルエンザの感染期間に影響を与えるという明確な証拠はありません」と話しました。◆市販薬の効果についてピッツバーグ大学の家庭医学および臨床疫学教授のリチャード・ジマーマン氏によると、インフルエンザの根本的な原因に作用するわけではないものの、インフルエンザの症状の治療に使える市販品もあるとのこと。例えば、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの鎮痛剤や解熱剤はインフルエンザの症状の緩和に役立ちます。代表的な解熱鎮痛剤のひとつにアスピリンがありますが、ウイルス性疾患を患っている子どもや10代の若者がアスピリンを服用すると、脳の腫れや肝臓障害を引き起こす致命的な疾患であるライ症候群のリスクがわずかながら存在します。ライ症候群の正確な原因は不明ですが、この薬の関連性は明確なため、医師の指示がない限り19歳未満の人にアスピリンを投与するべきではありません。また、せき止めとしてはハチミツがかなりいい実績を持っていると、ジマーマン氏は指摘します。「ハチミツは市販薬や抗生物質よりも風邪に効く」との研究結果 - GIGAZINEただし、ハチミツには乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、1歳未満の子どもには絶対に与えてはいけません。ハチミツは、ボツリヌス症の原因菌であるボツリヌス菌の胞子に汚染されている可能性があり、乳児の免疫系はそれに対抗できるほど成熟していないからです。◆ワクチンは治療にも効果的?感染期間の短縮や症状の緩和も大事ですが、最も重要なのはインフルエンザへの感染を予防することです。インフルエンザワクチンを接種すると、感染した際の重症度を軽減することが可能で、重度の肺炎など入院や死亡につながる可能性がある深刻な合併症の発症リスクを抑えることもできます。しかし、ワクチンはインフルエンザ予防にはなっても、治療の役には立ちません。これは、接種してから免疫を獲得するまで約2週間かかるためだとのこと。そのため、専門家はインフルエンザの流行が本格化する前の9月か10月にインフルエンザの予防接種を受けることを推奨しています。また、ブリューワー氏は「栄養のある食事、十分な睡眠と水分、禁煙など、健康な免疫システムの維持に役立つことは基本的にすべてインフルエンザによる重症化リスクを減らす可能性を高めます」と述べました。それでもインフルエンザにかかってしまった場合、抗ウイルス薬の使用が病気の期間を短縮する上での最善策となります。