GMOペパボのマルチプレイ専用サーバー「ロリポップ！ for Gamers」対応ゲームに「Enshrouded」と「Factorio」が追加！

10月30日 追加

GMOペパボが運営する「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は10月30日、「ロリポップ! for Gamers」の対応ゲームに「Enshrouded」と「Factorio」を追加した。

「ロリポップ! for Gamers」は、初期費用無料、リーズナブルな価格設定で、サーバーの専門知識がなくても簡単にマルチプレイ専用のサーバーを立てることができる機能。遊びたいゲームを選択すると自動でマルチプレイ専用サーバーがセットアップされ、サーバーの専門知識がなくても誰でも簡単にマルチプレイを楽しめる。

既存の対応ゲームには「Minecraft(統合版・Java版)」や「Palworld / パルワールド」、「ARK」、「Rust」などがあるが、今回より新たに「Enshrouded」と「Factorio」が追加される。

なお、「ロリポップ! for Gamers」は今後も順次、対応ゲームを追加していくとしている。

□「ロリポップ! for Gamers」のページ

プラン詳細

Enshrouded

・16GBプラン 4,300円/月

・32GBプラン 11,000円/月

【「Enshrouded」について】

「Enshrouded」は、ボクセルアートの大陸を舞台に、サバイバル、バトル、クラフトを、最大16人での協力プレイにより繰り広げるアクションRPGです。

□「Enshrouded」のページ

Factorio

・4GBプラン 1,500円/月

・8GBプラン 3,000円/月

・16GBプラン 4,300円/月

【「Factorio」について】

「Factorio」は、無限に広がる2D世界にて、マルチプレイで他のプレイヤーと協力しながら資源を集め、技術を研究し、敵と戦いながら巨大な工場を建設するゲームです。

□「Factorio」のページ

