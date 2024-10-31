Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡¡µÄÀÊ¸º¤Î°Ý¿·¤Ë¡ÖÇÏ¾ìÂåÉ½¤Ï¼«Ê¬¤ò8ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ä¿·¤¿¤Ê4ÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¡¢¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê67¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï30Æü¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤ÎÌò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢½°±¡Áª¤Ç¸ø¼¨Á°¤«¤é5µÄÀÊ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£ÀõÅÄ¶Ñ»²±¡²ñÄ¹¤¬¡ÖÂç»´ÇÔ¤À¡£Ã¯¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡×¤È¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤ÈÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÅÄÊ¸Éð´´»öÄ¹¤Î°úÀÕ¼Ç¤¤òÍ×µá¤·¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡´´»öÄ¹¤âÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì»á¤Ï¡¢ÃÏÈ×¤ÎÂçºå¤ÇÁ´¾¡¤·¡¢¼¢²ì¤äÊ¡²¬¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤â¾¡Íø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖµÄÀÊ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö°Ý¿·¡¦Ìò°÷²ñ¤ÇÇÏ¾ìÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄ´´»öÄ¹¤Ë¼Ç¤Í×µá¡¡½°±¡ÁªÇÔËÌ¤Ç¡ØÂç»´ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡Ù¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÇÏ¾ìÂåÉ½¤Ï·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¡È8ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£°Ý¿·¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡È4ÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£