韓国の人気雑貨ブランド「second morning」は、サンリオの人気キャラクターたちとコラボした限定商品を発売する。

【画像】韓国の人気雑貨ブランド・second morningとサンリオのコラボアイテム

コラボレーションするサンリオキャラクターは、「ハローキティ」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「クロミ」の6キャラクター。展開されるアイテムは、普段使いしやすいステーショナリーやぬいぐるみキーリングから、大人でも使いやすいステンレスタンブラーなど、老若男女楽しめるアイテム全20商品だ。

second morningの世界観たっぷりのサンリオのキャラクターたちと、second morningのシグニチャーキャラクターである「レモニ」、「コグミ」、「アップル」などが仲良く描かれており、思わずほっこりするアイテムばかりなので、ぜひチェックしてみてほしい。

またコラボアイテムの発売を記念して、コラボアイテムの購入者に先着数量限定でノベルティをプレゼントするキャンペーンもおこなわれる。対象店舗は「moim 公式オンラインストア」「moim POP UP STORE」(※moim公式ショップ楽天市場店は対象外)。対象商品を1,000円(税込)以上購入でオリジナルステッカー(全3種)1枚が、10,000円(税込)以上の購入でオリジナルハンドタオル(全2種)1枚がもらえる。絵柄はランダムで選択不可なほか、なくなり次第配布終了となる。またノベルティは1注文につき各1点ずつの配布となり、合算はできないため注意してほしい。

本コラボアイテムの販売は日本限定で、11月8日より通販サイト「moim」にて行われる。11月12日から開催される「moim POP UP in ラフォーレ原宿」での販売も発表されており、上記以外でのPOP UP STOREの開催情報や販売商品のラインナップは、moimおよび、moim pop-up store のInstagramアカウントにてアナウンスされるとのことなので、気になる方はぜひチェックしてみてほしい。

(文=リアルサウンド編集部)