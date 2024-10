アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音が30日、自身のX(旧ツイッター)を更新。ロングヘアからショートヘアに髪を切ったことを報告した。月足は「切っちゃいました」と約2年前のデビュー当時を彷彿とさせる、ショートヘア姿の写真を投稿。続けて「本当にみんな褒めてくれて嬉しい!ちょっと心配だった」とファンの反応に安堵した。この投稿にファンからは「もちろんロングの時もかわいかったけど、短くしてもめっちゃかわいい!」「ばっさり切ってもかわいい!」「ボブ似合ってるよ!」など反響を呼んでいる。

FRUITS ZIPPERは、「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。メンバーは月足、櫻井優衣、松本かれん、真中まな、鎮西寿々歌、仲川瑠夏、早瀬ノエルの7人。1stCDシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」は、TikTokで9億回再生を突破し、昨年の『第65回輝く!日本レコード大賞』(TBS系)では最優秀新人賞を受賞。今年5月には結成2周年記念のライブを日本武道館で開催した。現在は12都市13公演を巡るホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』を開催中。