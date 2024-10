【PS Plus:2024年11月のフリープレイ(海外版)】提供期間:11月5日~12月2日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、11月の海外向けタイトルを公開した。

11月のフリープレイには、Tango Gameworksが手掛けたアクションアドベンチャー「Ghostwire: Tokyo」が登場。さらに「デスノート」を原作とした新作ゲーム「Death Note Killer Within」が発売日からフリープレイ入りとなり、「Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged」を加えた計3作が対象となる。

いずれも配信期間中にライブラリに追加しておくことで、PS Plusに加入していれば期間終了後もこれらのタイトルを無料でプレイできる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性があるため注意が必要だ。

Ghostwire: Tokyo

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Death Note Killer Within

