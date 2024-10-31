「PS Plus」11月の海外向けフリープレイ公開！ 「Ghostwire: Tokyo」や「デスノート」新作ゲームが登場
提供期間：11月5日～12月2日
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、11月の海外向けタイトルを公開した。
11月のフリープレイには、Tango Gameworksが手掛けたアクションアドベンチャー「Ghostwire: Tokyo」が登場。さらに「デスノート」を原作とした新作ゲーム「Death Note Killer Within」が発売日からフリープレイ入りとなり、「Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged」を加えた計3作が対象となる。
いずれも配信期間中にライブラリに追加しておくことで、PS Plusに加入していれば期間終了後もこれらのタイトルを無料でプレイできる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性があるため注意が必要だ。
Ghostwire: Tokyo
Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
Death Note Killer Within
The PlayStation Plus Monthly Games for November are:- PlayStation (@PlayStation) October 30, 2024
🏎️ Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
👹 Ghostwire: Tokyo
✒️ Death Note Killer Within
All playable November 5 https://t.co/NUUutyKplc pic.twitter.com/xXkokbIjov
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