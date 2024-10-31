スターリンク衛星打ち上げ成功（Starlink Group 9-9、10−13）
スペースXは日本時間2024年10月30日と31日、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 9-9）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年10月30日21時7分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）20機 ※うち13機はDirect to Cell機能を搭載
Direct to Cellとは、地上からスターリンクの回線と直接通信可能なサービスで、特定の携帯電話キャリアとの契約が必要ではあるものの、特別なハードウェア、ソフトウェア、アプリは不要とされています。
Deployment of 20 @Starlink satellites confirmed
- SpaceX (@SpaceX) October 30, 2024
打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 10-13）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年10月31日6時10分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）23機
Successful deployment of all 23 @Starlink satellites
- SpaceX (@SpaceX) October 30, 2024
スターリンクとは
スターリンクとは、地球低軌道へ投入された「スターリンク衛星」による衛星コンステレーション（多数の衛星で構築されたネットワーク）によって実現した高速・低遅延の衛星インターネット接続サービスです。スペースXは将来的に衛星の数を最大4万2000機まで増やすことを計画しています。
Starlink 公式サイト
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Source
Image Credit: SpaceXSpaceX - STARLINK MISSIONSpaceX - STARLINK MISSION
文／sorae編集部 速報班
#スペースX #スターリンク
Last Updated on 2024/10/31