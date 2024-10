NEXZ、韓国1stミニアルバム「NALLINA」トラックリスト＆配信用ジャケット写真が解禁！

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。11月18日(月)発売、韓国からリリースとなる1stミニアルバム「NALLINA」の情報が解禁されたばかりだが、その配信用ジャケット写真とトラックリストが公開された。まず配信用ジャケット写真は、目を惹くほど鮮やかに光る“NALLINA”のロゴから、NEXZの自信がみなぎる。

アルバム名の「NALLINA」は韓国語で「スゴいことが起きる」の意味で、「退屈な世の中にNEXZが新しいムーブメントを起こす!」という彼等のメッセージが込められているが、まさにその強い決意と遊び心を感じさせるアートワークだ。しかも公開されたトラックリストによると、本作には計5曲収録され、既配信の「Keep on Moving(Korean Ver.)」を除く4曲が新曲であることが判明。更に気になるクレジットを確認すると、タイトル曲「NALLINA」はJ.Y. Park(パク・ジニョン)も作詞に携わっており、「Next Zeneration」では作詞をTOMOYA、HARU、HYUIが手掛けているとのこと。充実の収録内容に、思わず胸が高鳴る。また、パッケージのみ「Z Side_241008」なる謎めいたボーナストラックも収録されるという。既にトピックス盛り沢山ではあるが、まだまだ今後控えているであろう「NALLINA」の続報に期待だ。一方、10月30日よりアクエリアスがなりたい自分へ進む人たちを後押しするYouTube Channel「進む人チャンネル」のNEXZ | AQUARIUS #4となる新コンテンツも公開中だ。鮮烈な8月の日本デビューを彩った日本初ショーケース・ツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」の現場で撮影された本コンテンツは、NEXZが応募で集まった質問に答える“進むみんなの7 Questions”。公演を終え、ファンからの大きな愛と熱い声援を全身で受け取り、満ち足りた表情で質問に答えるメンバーの、アーティストとして第一歩を踏み出した達成感と共に発する清々しく素直で真っ直ぐなメッセージが収録されている。NEXZは、「NALLINA」のリリースを控え、12月15日(日)にはみずほPayPayドーム福岡で開催される韓国の音楽番組「ミュージックバンク」の年末スペシャルイベント「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」にも出演が決定している。