芸術的ミドルでカラバオ杯2戦連発！…アルテタ監督が17歳ヌワネリを絶賛「大きな才能がある」

アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がカラバオカップ4回戦を振り返った。30日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。カラバオカップ4回戦が現地時間30日に行われ、アーセナルはチャンピオンシップ(2部リーグ)所属のプレストンと対戦した。リーグ戦から大幅なターンオーバーを敢行したアーセナルは24分にガブリエウ・ジェズスが先制ゴールを決めると、33分にはイーサン・ヌワネリの芸術的なミドルシュートで追加点。後半にもカイ・ハヴァーツが1点を追加し、3−0で準々決勝への切符を掴み取った。

