¡Ö¿ô¤Î³ÎÊÝ¡×¤òµÞ¤°¼«Ì±¡¡Ê¿Âô»á¤äÀ¤¹Ì»á¤éÌµ½êÂ°µÄ°÷¤ËÁá¤¯¤â²ñÇÉÆþ¤êÂÇ¿Ç
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÎ¥ÅÞ¤·¤¿À¤¹Ì¹°À®»á¤È¡¢Èó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éÅöÁª¤·¤¿À¾Â¼¹¯Ì»á¤ò´Þ¤àÊ¿Âô¾¡±É»á¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤é6¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñÇÉ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦ÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿ÍÁ´°÷¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁíÍý»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¡×¡¡¼«Ì±¡¢Î¢¶âÎ¥ÅÞÁÈ¤é¤Ë²ñÇÉÆþ¤êÂÇ¿Ç¡¡Î©·û¤ÏÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤ËÍê¤ß
¢£Ìµ½êÂ°µÄ°÷¤Î½è¶ø¡¡ÅÄºê»ËÏº»á¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡30Æü¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¡ÊÅìµþ17¶è¡Ë¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÅöÁªÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ç10´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¿Âô¾¡±É»á¡Ê79¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢¤´¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤¿Áªµó¤Ï10²óÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿Âô»á¤Ï½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¼«Ì±ÅÞÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Âô»á¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î1Æü¡¢2Æü¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Ë¡¢¥É¡¼¥ó¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÕÉ÷¤ò¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬¡Ö´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁª¸å¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤ÆÊ¿Âô»á¤Î¤â¤È¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡Ö¤¢¤ëÏ¢Íí¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Âô»á
¡Ö¤¤Î¤¦¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìµ½êÂ°¤ÇÀï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤¤¤í¤¤¤í¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢Ê¿Âô»á¤Î¤Û¤«¤ËÀ¾Â¼»á¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¡¢À¤¹Ì»á¤Î4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÌµ½êÂ°µÄ°÷¤Çºî¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎ»¾µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¿Âô»á
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÞËÜÉô¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ã´³ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½¾¤¦¤Î¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¾å¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²ñÇÉ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤À¯¼£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ÈÁè¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤¿»°È¿±à·±»á¤È¹À¥·ú»á¤Î2¿Í¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñÇÉ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄºê»á
¡Ö¹ñ²ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£11Æü¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤À¤È2¡¢3¥«·î¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÌµ½êÂ°¤Î²ñ¡Ê²ñÇÉ¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¢£Â¿¿ôÇÉ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîÅÄÂåÉ½
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿µÄÀÊ¤Ï191µÄÀÊ¡£6¿Í¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñÇÉ¤Ï197¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Î233µÄÀÊ¤Þ¤Ç12¿ÍÂ¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¿ôÇÉ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï30Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤äÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¸¢¤ò¤«¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¡£ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢»ä¡¢ÌîÅÄ¤È¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹
¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡ÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½
¡ÖÂç¤¤ÊÂçµÁ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þ³×°Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¤¯¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤òÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½ ¡Ö¾¡¤Ä¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£1²óÌÜ¤â2²óÌÜ¤â¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤È½ñ¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢²æ¡¹¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì±°Õ¤Ë¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤ÏÀÐÇË»á¡¢ÌîÅÄ»á¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÁíÍýÁª½Ð¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ï¡¢11·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯10·î31ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë