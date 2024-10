【初音ミク キョンシーver. 1/7スケールフィギュア】発売日:未定価格:未定

デザインココは、フィギュア「初音ミク キョンシーver. 1/7スケールフィギュア」の原型を10月31日に公開した。発売日・価格は未定。

本商品はイラストレーター・本田ロアロ氏の描き下ろしデザインのキョンシー姿の初音ミクを1/7スケールフィギュア化したもの。フリルのついたボリューム感ある袖口や頬を膨らませた表情、ヘアスタイルなどが細部まで作りこまれている。

商品概要

予約場所:ECサイト「COCOストア」

予約期間:未定

発売日:未定

価格:未定

サイズ:全高約235mm(台座含む)

販売元:株式会社デザインココ

原型・彩色:Design COCO

Art by 本田ロアロ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net