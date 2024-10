Steamのストアページに、開発者がアンチチートツールを使用しているかどうかを明記するためのセクションが追加されました。今後、開発者がカーネルレベルで動作するアンチチートツールを備えたゲームをリリースする場合、ツールを使用していることを開示する必要があります。Steam :: Steamworks Development :: New Tool for Describing Anti-Cheat in Games

https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/4547038620960934857開発者向けに用意されたSteamの「ストアページの編集」セクションに、新たにアンチチートツールを使用しているかどうかを記入できるフィールドが追加されました。開発者が案内に従って記入を進めると、いくつかのアンチチートツールのリストが表示され、使用しているツールがあれば選択し、なければ自分で記入して情報を入力します。仮にカーネルレベルのアンチチートツールをゲームに取り入れている場合、情報を入力する過程で、そのようなツールを使っていることを示すチェックボックスにチェックを入れなければなりません。こうして入力された情報はSteamのストアページにて開示され、ユーザーに知らされるようになります。カーネルレベルではないクライアントまたはサーバーサイドのアンチチートツールを使用している場合は情報入力は任意ですが、アンチチートツールの実装について知らせることがプレイヤーにとって有益になるとの考えから、Steamの運営チームは情報の入力を推奨しています。カーネルレベルのアンチチートツールを備えたゲームを今後新たにリリースする場合、上記の処理は必須となります。古いゲームについてもSteamが情報の編集を求めており、Steamは、「既存のゲームを調査し、このカテゴリに該当するゲームを持つパートナーに連絡する予定です」と述べています。なお、開発者がすでにページのどこかにアンチチートツールについて記述している場合も、新たに設けられたフィールドに記入し直すよう求められています。Steamは「最近、より多くの開発者から、ゲームのアンチチートに関する情報をプレイヤーへ適切に共有する方法を探しているという話を聞くようになりました。同時に、ゲーム内で使用されているアンチチートツールや、ゲーム内にインストールされる追加ソフトウェアの存在について、より透明性を高めてほしいという要望もプレイヤーから寄せられています。このフィードバックを念頭に置いて、今回のフィールドを追加しました」と述べました。