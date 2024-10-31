Ý¯ºä46¡¢¡È50TA¡É¼íÌî±Ñ¹§¤È¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¤Ç¿·¶Ê½éÈäÏª¡¡°æ¾åÍüÌ¾¡õÉð¸µÍ£°á¤Ï¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ö¹ñÌ¾Ê¬¤±¤Ã¤³¡×¤ò´°¥³¥Ô¡Ú¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥ÄÊ¸²½º×¡Û
¡¡Ý¯ºä46¤Î°æ¾åÍüÌ¾¡¢Âç¾Â¾½ÊÝ¡¢Éð¸µÍ£°á¡¢ÁýËÜåºÎÉ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼1¡§56¡Ë¤ÎÂè2ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTrick or Laugh¡ª¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥ÄÊ¸²½º×¡Ù¤¬¡¢16Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿°æ¾åÍüÌ¾¡õÉð¸µÍ£°á
¡¡Ãë¥ß¡¼¥Ä¡ÊÃë¸ø±é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãî¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ç²¾Áõ¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿Âç¾Â¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£°æ¾å¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¤Ç¤Û¤«¤Î3¿Í¤ËÊó¹ð¤·¡¢Ãî¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¸²½º×¤È¸À¤¨¤Ð¡È¥ß¥¹¥³¥ó¡É¡£¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¡Èº«¡É¡ÊÃî¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÎ¤Æà¡õÂç±àÎè¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¡£Á°²ó¤ÎÂè1²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¡Öº£²ó¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½Ð±é¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½àÈ÷¤Î¤¿¤á°ìÅÙ¹ßÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Âç¾Â¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡È¾Â¥½¥ó¥°¡É¤Î¿·¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡È±¤¤òÆ§¤à¡É¤³¤È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¡¢Æ¬¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¥°¥Ã¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¡¦Âç¾Â¡¦Éð¸µ¡¦ÁýËÜ¡ß¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¯¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡¢4¿Í¡Ü¾¾ÅÄ¡ß¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ø±à¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£º£²ó¤À¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï¥Ï¥é¥¤¥Á¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿°æ¾å¡õÉð¸µ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡È¤â¤Á¤Ö¤ë¡¼¤º¡É¤Ï¡¢º£²ó¤Ï°æ¾å¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÌ¡ºÍ¡Ö¹ñÌ¾Ê¬¤±¤Ã¤³¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤´°¥³¥Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÉð¸µ¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë°æ¾å¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÝ¯ºä46¤Î³Ú¶ÊÊ¬¤±¤Ã¤³¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁýËÜ¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢Âç±à¤â»²²Ã¤·¤¿¥³¥ó¥È¡Ö²¾Áõ¥«¥Õ¥§¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¸º¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÈÇú¤¤¤¸¤ê¡É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Éð¸µ¤Î»Ïµå¼°¥Í¥¿¤ä¡¢Âç±à¤¬Ý¯ºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤Ê¤É¡¢ÆâÎØ¥Í¥¿¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ë¥Í¥¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ÏÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Âç³Ø¡Ù¤¬Å¸³«¡£Ëè²ó¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Âç¾Â¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¡¢²áµî¤Ë¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¿¡È50TA¡É¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¾ÂTA¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âç¾Â¤È¼íÌî¤¬ºî»ì¤·¤¿¿·¶Ê¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¡£¤½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÉð¸µ¤¬Ã´Åö¤·¡¢°æ¾å¡õÁýËÜ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼çÌò¤Î2¿Í¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç¾Â¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ê¿§¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Éð¸µ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¡È¥ß¡¼¥¿¡¼¡É¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÈÖÁÈ¤âÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢Ãë¥ß¡¼¥Ä¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ìë¥ß¡¼¥Ä¡ÊÌë¸ø±é¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»°´üÀ¸¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¡¢±óÆ£Íý»Ò¤¬»²²Ã¡£¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃë¥ß¡¼¥Ä¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¡Ö¿ÍÎàºÆÀ¸·×²è¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î¡ÖÆüËÜÊÑ¹¹°Ñ°÷²ñ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁýËÜ¤Î¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Ç11·î18Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿°æ¾åÍüÌ¾¡õÉð¸µÍ£°á
¡¡Ãë¥ß¡¼¥Ä¡ÊÃë¸ø±é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãî¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ç²¾Áõ¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÎ¤Æà¡õÂç±àÎè¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¡£Á°²ó¤ÎÂè1²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¡Öº£²ó¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½Ð±é¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½àÈ÷¤Î¤¿¤á°ìÅÙ¹ßÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Âç¾Â¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡È¾Â¥½¥ó¥°¡É¤Î¿·¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡È±¤¤òÆ§¤à¡É¤³¤È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¡¢Æ¬¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¥°¥Ã¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥È¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¡¦Âç¾Â¡¦Éð¸µ¡¦ÁýËÜ¡ß¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¯¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡¢4¿Í¡Ü¾¾ÅÄ¡ß¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ø±à¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£º£²ó¤À¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï¥Ï¥é¥¤¥Á¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿°æ¾å¡õÉð¸µ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡È¤â¤Á¤Ö¤ë¡¼¤º¡É¤Ï¡¢º£²ó¤Ï°æ¾å¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤ÎÌ¡ºÍ¡Ö¹ñÌ¾Ê¬¤±¤Ã¤³¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤´°¥³¥Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÉð¸µ¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë°æ¾å¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÝ¯ºä46¤Î³Ú¶ÊÊ¬¤±¤Ã¤³¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁýËÜ¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢Âç±à¤â»²²Ã¤·¤¿¥³¥ó¥È¡Ö²¾Áõ¥«¥Õ¥§¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¸º¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÈÇú¤¤¤¸¤ê¡É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Éð¸µ¤Î»Ïµå¼°¥Í¥¿¤ä¡¢Âç±à¤¬Ý¯ºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤Ê¤É¡¢ÆâÎØ¥Í¥¿¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ë¥Í¥¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ÏÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Âç³Ø¡Ù¤¬Å¸³«¡£Ëè²ó¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Âç¾Â¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¡¢²áµî¤Ë¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¿¡È50TA¡É¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¾ÂTA¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âç¾Â¤È¼íÌî¤¬ºî»ì¤·¤¿¿·¶Ê¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¡õ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¡£¤½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÉð¸µ¤¬Ã´Åö¤·¡¢°æ¾å¡õÁýËÜ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼çÌò¤Î2¿Í¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç¾Â¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ê¿§¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Éð¸µ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¡È¥ß¡¼¥¿¡¼¡É¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÈÖÁÈ¤âÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢Ãë¥ß¡¼¥Ä¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ìë¥ß¡¼¥Ä¡ÊÌë¸ø±é¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»°´üÀ¸¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¡¢±óÆ£Íý»Ò¤¬»²²Ã¡£¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃë¥ß¡¼¥Ä¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¡Ö¿ÍÎàºÆÀ¸·×²è¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î¡ÖÆüËÜÊÑ¹¹°Ñ°÷²ñ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁýËÜ¤Î¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Ç11·î18Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£