任天堂がスマートフォン向けに任天堂のゲーム音楽を聴けるアプリ「Nintendo Music」を2024年10月31日(木)に配信開始しました。Nintendo Switch Onlineのユーザーであれば利用可能で、いつでもどこでも「スーパーマリオオデッセイ」や「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のBGMを堪能できます。Nintendo Music | 任天堂https://www.nintendo.com/jp/nintendo-music/index.html

[任天堂HP]任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも。Nintendo Switch Online加入者向けサービス『Nintendo Music』の映像と公式サイトを公開しました。

本日よりApp Store・Google Playにて配信を開始します。https://t.co/gtgIJIt6zw— 任天堂株式会社 (@Nintendo) October 30, 2024

「Nintendo Music」のアプリはiOS版とAndroid版がリリースされており、以下のページから無料でダウンロードできます。Nintendo Music on the App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/nintendo-music/id6466376604Nintendo Music - Apps on Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.znbaNintendo Musicをインストールして起動すると、ニンテンドーアカウントへのログインを求められます。Nintendo Musicの利用には有料サブスクリプションプランであるNintendo Switch Onlineへの加入が必要ですが、「+追加パック」に登録する必要はありません。「ログイン」をタップすると、ログイン画面が表示されます。「ログイン」に成功すると、自分のアイコンとアカウントが表示されます。「つぎへ」をタップ。通知の許可を求められます。「つぎへ」をタップ。再生中のアートワークには、ゲームのステージ画面が表示されることもあり、未プレイのゲームの場合はネタバレになり得ます。Nintendo Musicではこの曲名やアートワークによるネタバレを回避するため、あらかじめネタバレを防ぎたいゲームソフトを登録することが可能です。「はじめる」をタップ。トップ画面はこんな感じ。下部の「さがす」をタップすると、記事作成時点で登録されているゲーム音楽をチェックできます。Nintendo Switchのタイトルは「ピクミン4」「ポケットモンスター スカーレット/バイオレット」「スプラトゥーン3」「あつまれ どうぶつの森」「星のカービィ スターアライズ」「スーパーマリオオデッセイ」「マリオカート8デラックス」「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」です。Wiiからは「スーパーマリオギャラクシー」と「Wiiチャンネル」、ニンテンドーDSからは「トモダチコレクション」「nintendogs」、ニンテンドーゲームキューブからは「メトロイドプライム」、ゲームボーイアドバンスからは「ファイアーエムブレム 烈火の剣」のBGMを聴くことができます。NINTENDO 64は「ゼルダの伝説 時のオカリナ」「スターフォックス64」、スーパーファミコンは「スーパーマリオ ヨッシーアイランド」「スーパードンキーコング」、ゲームボーイは「星のカービィ」「ドクターマリオ」、ファミリーコンピュータは「メトロイド」「スーパーマリオブラザーズ」です。収録楽曲は公式ウェブサイトでも公開されており、リリース時から収録されている楽曲には「2024.10.31配信」と表記されているので、今後収録楽曲が増えることも十分に考えられます。キャラクタープレイリストやアーティストごとにプレイリストが用意されています。例えばクッパのキャラクタープレイリストを見ると、「マリオ」シリーズでクッパが待ち構える城ステージの曲がまとめられていました。そして、Nintendo Musicで最も特徴的な機能が「ながさチェンジ」です。例えば以下は、「スーパーマリオ ヨッシーアイランド」のステージBGMである「おはなばたけ」を再生しているところ。下部にある「ながさチェンジ」をタップします。すると、15分・30分・60分から再生の長さを選択できます。ゲーム音楽は通常、プレイ中にループ再生されるように作曲されています。一般的なオーディオプレイヤーでサウンドトラックを再生した場合、曲の最後はフェードアウトするように消えていくように編集されている場合がほとんど。しかし、Nintendo Musicでは自動的にゲームBGMがゲームプレイと同様にループするように設定することが可能というわけ。そのため、好きなBGMを環境音楽のように長時間流しっぱなしにすることもできます。