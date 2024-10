オープンソースで開発されているメールクライアント「Thunderbird」のAndroid版が2024年10月30日(水)に正式リリースされました。Thunderbirdモバイル - Thunderbirdhttps://www.thunderbird.net/ja/mobile/Thunderbird for Android 8.0 Takes Flight - The Thunderbird Blog

https://blog.thunderbird.net/2024/10/thunderbird-for-android-8-0-takes-flight/Thunderbird開発チームは2022年にAndroid版Thunderbirdの開発計画を発表しました。開発はAndroid向けメールクライアント「K-9 Mail」をベースに進み、多少の遅れはあったものの2024年10月30日(水)についに正式リリースへとこぎつけました。Android版ThunderbirdがGoogle Playで無料配布されており、Android 5以降のOSを搭載するデバイスで動作します。Thunderbird: Free Your Inbox - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=net.thunderbird.androidAndroid版Thunderbirdは「複数のメールアカウントの同時管理」「OpenPGPを用いたメールの暗号化」「ライトテーマとダークテーマの切り替え」といった機能をサポートしているほか、「アプリ内広告を表示しない」しないという特徴も備えています。Android版Thunderbirdがどんなアプリなのかは、以下の記事を読むとよく分かります。ついにAndroid向けThunderbirdのベータ版がリリースされたので触ってみた - GIGAZINEまた、PC版Thunderbirdのバージョン128.4.0以降には「Android版Thunderbird向けにメールアカウント情報をエクスポートする機能」が搭載されています。記事作成時点のAndroid版Thunderbirdの正式バージョンは「8.0」で、すでにベータ版の「8.0b5」もリリースされています。ベータ版も含むすべてのバージョンは以下のリンク先でダウンロード可能です。Releases · thunderbird/thunderbird-androidhttps://github.com/thunderbird/thunderbird-android/releasesなお、Android版Thunderbirdがオープンソースで開発されており、開発チームは翻訳やテストなどの協力を呼びかけています。Android版Thunderbirdのソースコードは以下のリンク先で確認できます。GitHub - thunderbird/thunderbird-android: Thunderbird for Android - Open Source Email App for Android (fka K-9 Mail)https://github.com/thunderbird/thunderbird-android