銀座コージーコーナーのクリスマス限定スイーツとして、プチケーキアソート 「<ディズニーツムツム>クリスマスコレクション(8個入)」が登場。

クリスマス仕様の「ベイマックス」や「アナ」「エルサ」など8種類のケーキがセットになっています☆

銀座コージーコーナー「<ディズニーツムツム>クリスマスコレクション(8個入)」

価格:3,200円(税込)

販売期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)※予約受付中

詰め合わせ内容:

手前・左から・ベイマックス:ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ・ミッキーマウス:ホワイトチョコホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト・ミニーマウス:苺ホイップクリームのタルト・エルサ:レモンホイップクリームをのせたヨーグルト風味ロールケーキ奥・左から・ピーター・パン:メロン風味ホイップクリームのタルト・ドナルドダック:ソーダ風味ホイップクリームとホワイトチョコホイップクリームのタルト・アナ:ブルーベリーホイップクリームをのせたヨーグルト風味ロールケーキ・デイジーダック:ブルーベリーホイップクリームとチーズ風味ホイップクリームのタルト

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、ディズニーの人気ぬいぐるみシリーズ「ツムツム」がかわいいケーキになって登場。

「ミッキー&フレンズ」に、「ベイマックス」や「アナ」と「エルサ」、「ピーター・パン」と、人気のキャラクターが勢ぞろいしています。

「ミッキーマウス」は“ホワイトチョコホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト”、「ミニーマウス」は“苺ホイップクリームのタルト”で表現されているのもポイントです。

プチケーキをアソートした専用ボックスにも「ディズニーツムツム」の仲間たちをたっぷりプリント。

クリスマスカラーのレッドを基調にした、華やかなデザインボックスです☆

「ディズニーツムツム」クリスマス限定焼菓子ギフト

発売日:2024年11月1日(金)10時より順次

同じく「ディズニーツムツム」をデザインした、クリスマスを盛り上げるプチギフトもラインナップ。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされた焼菓子ギフトも用意されます☆

※福井県・京都府・鳥取県に焼菓子取扱店はありません

<ディズニーツムツム>クリスマスボックス(10個入)

価格:864円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

ツムツムがいっぱいのスノードームを入れたプレゼント箱をイメージした「<ディズニーツムツム>クリスマスボックス(10個入)」

中には「ミッキーマウス」デザインのホワイトチョコクッキーと、「ミニーマウス」デザインのいちごクッキー、バターマドレーヌとショコラマドレーヌがアソートされています。

<ディズニーツムツム>クリスマスツリー(7個入)

価格:648円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

ツリー形ボックスに、サンタクロースに扮したツムツムたちをデザインした「<ディズニーツムツム>クリスマスツリー(7個入)」

中にはミッキーアイコン柄のクッキーが詰め合わせてあります。

<ディズニーツムツム>7デイズアドベント(10個入)

価格:1,620円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

「<ディズニーツムツム>7デイズアドベント(10個入)」は、クリスマスまでの準備期間を楽しめる7日間の焼菓子ボックス。

ディズニーツムツムたちと数字の書かれた窓を開くと、マドレーヌやクッキー、焼きショコラがお目見えします。

<ディズニー>クリスマスギフト(32個入)

価格:3,240円(税込)

販売:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)下旬

内容:マドレーヌ(バター、ショコラ、いちご、アップルティ)各2個、ミッキーアイコン柄クッキー 3種12個、クッキー大(バニラ、いちご)各3個、焼ショコラ(いちごショート、ミルクアーモンド)各3個

サンタクロースの衣装を身に着けた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたボックスに、多彩な焼菓子をアソートした「<ディズニー>クリスマスギフト(32個入)」

しっとり焼き上げた「マドレーヌ」にチョコの濃厚さが味わえる「焼きショコラ」も入っています。

さらに「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」デザインをプリントした「クッキー」などバラエティ豊か。

ギフトはもちろん、多くの人が集まる機会にもおすすめです。

※はちみつを使用している焼き菓子があります

クリスマスをディズニーのかわいい仲間たちと一緒に楽しく盛り上げることができるスイーツが盛りだくさん。

銀座コージーコーナーにて2024年12月1日より販売される「<ディズニーツムツム>クリスマスコレクション(8個入)」の紹介でした☆

ミッキー&フレンズのバッグ付き!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ」 ミッキー&フレンズのバッグ付き!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ」 続きを見る

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベイマックス・アナ・エルサなど8個入り!銀座コージーコーナー「<ディズニーツムツム>クリスマスコレクション」 appeared first on Dtimes.