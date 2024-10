【ゴジラ VS コアラのマーチ】販売期間:11月5日12時~11月18日23時59分価格:各1,180円(送料別)

東宝は、怪獣王「ゴジラ」とロッテのお菓子「コアラのマーチ」とのコラボレーションを発表した。11月5日12時より、ロッテオンラインショップ限定で「ゴジラ VS コアラのマーチ」が販売される。価格は1個1,180円(送料別)。

同社は、第1作目の「ゴジラ」(1954年)が公開されてから今年で70年を迎えることを記念し、様々なコラボレーション企画やプロモーションを実施している。

「ゴジラ VS コアラのマーチ」のデザインには、1954年公開の映画1作目「ゴジラ」をはじめ、各年代からピックアックした作品モチーフの全5種類がラインナップ。高さ約30cmの「コアラのマーチ」のパッケージ片面に登場する。反対側には、ゴジラになったコアラのイラストが描かれている。お菓子は「コアラのマーチシェアパック」 、「クランキー<袋>」が各1個入っている。

販売はロッテオンラインショップにて各1,000体限定(販売は1体単位でデザインを選択可能)、期間限定で行なわれる。

「ゴジラ VS コアラのマーチ」商品概要

全5種類のデザインから選択可能

販売期間:11月5日(火)12時~11月18日(月)23時59分

内容量:1体につき「コアラのマーチシェアパック」、「クランキー<袋>」が各1個入り

価格:各1,180円(送料別)

□ロッテオンラインショップのページ

商品特長

(1)1954年公開の映画1作目「ゴジラ」をはじめとして、各年代からピックアックした作品モチーフのビジュアルが入った特別デザインは全5種類。※販売単位は1体でデザインを選択できる。

(2)高さ約30cmのBigサイズのパッケージで登場

(3)ロッテオンラインショップ限定、期間限定の発売。各デザイン1,000体限定

ゴジラ(1954)

メカゴジラ(1974)

モスラ(1992)

ゴジラ(2016)

ゴジラ(2023)

壁紙も期間限定で配布

公開期間:11月5日(火)12時~11月18日(月)23時59分

□壁紙ダウンロードページ

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)L/KMP