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¡öAltered Serotonin Synthesis in the Dentatothalamocortical Pathway in Autistic Boys¡§Ann Neurol 1997;42:666-669.
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¡öReduced GABA Concentration in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder¡§Arch Gen Psychiatry. 2012 Jul; 69(7): 750-753.
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