３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．６１ドル（＋１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８００．８ドル（＋１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９１．４セント（－３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７６．５０セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．２６（＋１．９３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．６１ドル（＋１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８００．８ドル（＋１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３９１．４セント（－３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７６．５０セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．２６（＋１．９３）
出所：MINKABU PRESS