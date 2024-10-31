・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．６１ドル（＋１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８００．８ドル（＋１９．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３９１．４セント（－３６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７３．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１１．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９７６．５０セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８０．２６（＋１．９３）

出所：MINKABU PRESS