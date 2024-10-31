¥»¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡ª¥­¥ã¥é¥·¥ç¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤♡¤á¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¡ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤¬¹â¤¯¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó°ã¤¤¤ÇÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢öÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥Ë¥«¡¼¥Æ¥ó
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§40¡ß80cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢

¥»¥ê¥¢¤µ¤ó¡ª¤³¤ì¤¬110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª

¥»¥ê¥¢¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÈ¯¸«¡ª¥ß¥Ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â40¡ß80cm¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤é¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç¡¢Âç¤­¤¯¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£

¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ±£¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª

¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤òÄÌ¤»¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤êËÀ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª

¥«¡¼¥Æ¥ó¼«ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÇö¼ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤è¤êÆ©¤±¤ë°õ¾Ý¡£¥É¥¢¤Î¾®Áë¤ËÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¾®Áë¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿¤¤Ãª¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾ö¤ß¥¸¥ï¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àö¤Ã¤Æ¥·¥ï¤ò¿­¤Ð¤»¤ÐÂ¿¾¯¤Ï¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£