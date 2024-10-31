【FRAY I.D】ピエール･カルダンとのエクスクルーシブコレクションの第5弾が発売♡
レディースブランド｢FRAY I.D(フレイ アイディー)｣は、世界で有数のデザイナーである｢pierre cardin(ピエール･カルダン)｣との第5弾エクスクルーシブコレクションアイテムを10月31日(木)に、オフィシャルオンラインストア、MASH STOREおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINEにて先行販売を開始いたします。
エクスクルーシブコレクションの第5弾
｢FRAY I.D(フレイ アイディー)｣は、世界で有数のデザイナーである｢pierre cardin(ピエール･カルダン)｣との第5弾エクスクルーシブアイテムを10月31日(木)に、オフィシャルオンラインストア、MASH STORE(マッシュストア)およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて先行販売を開始いたします。
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【FRAY I.D】アイテムのラインアップ
定番のPierre Cardinのリブニットに、今季は光沢感のある糸とストレッチ性のある糸を採用し、ほどよい厚みと上品な光沢感をあわせたデザインに。
フロントのPierreCardinを象徴するPマークのワッペンが目をひくニットトップス。
【pierre cardin】Knit tops/価格:14,300円(税込)
【pierre cardin】Skirt/価格:17,930円(税込)
あたたかみのあるウール混のリブニットに、pierre cardinらしいキャッチーなストライプやチェックのシャツ地をドッキングさせたコンビプルオーバー。
フロントのファスナーは逆開ファスナーを使用しているため、すそを少しだけ開けてスリットのように肌を見せて楽しめます。
【pierre cardin】Knit tops/価格:24,200円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
透け感のあるメッシュベロアに、ランダムにラインストーンをあしらった華やかなトップス。
胸元に小さく揺れるPマークがアクセント。
【pierre cardin】Tops/価格:17,600円(税込)
Pants/価格:16,500円(税込)
ウエスト裏をPierre cardin × FRAY I.Dオリジナルのマーベルトで仕立てたミニスカート。
折り返してロゴを見せても、ホックを留めてハイウエストでも楽しめる2wayのデザイン。
【pierre cardin】Knit tops/価格:14,300円(税込)
【pierre cardin】Skirt/価格:17,930円(税込)
先行予約:10月31日(木) 12:00(正午)~
八木アリサさんが着こなすファッション
今回は｢FRAY I.D(フレイ アイディー)｣から展開される『ピエール･カルダン』とのエクスクルーシブコレクションについて紹介しました。
八木アリサさんが着こなす『ピエール･カルダン』とのエクスクルーシブコレクションは、さまざまなシーンで大活躍なアイテムが勢ぞろい。
少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。