スパーズvsユナイテッドに2つの日本人対決、EFLカップ準々決勝の対戦カード決定！

EFLカップ(カラバオカップ)準々決勝の組み合わせ抽選が30日に行われた。超過密日程が続く中で行われた4回戦は優勝候補筆頭のマンチェスター・シティがトッテナムに、アストン・ビラがクリスタル・パレスとのプレミアリーグ勢対決に敗れて敗退。また、ブライトンvsリバプール、ニューカッスルvsチェルシーの強豪対決はリバプール、ニューカッスルが制している。さらに、シェフィールド・ウェンズデイ、ストーク・シティ、プレストン・ノースエンドとチャンピオンシップ(2部)の3チームもプレミア勢に屈して敗退となった。

今回決定した準々決勝ではトッテナムが前ラウンドに続きマンチェスター・ユナイテッドというマンチェスター勢との連戦に。ディフェンディングチャンピオンで遠藤航を擁するリバプールは、菅原由勢の所属するサウサンプトンとの対戦が決定。冨安健洋を擁するアーセナルは鎌田大地のクリスタル・パレスと、ニューカッスルはブレントフォードとの対戦が決まった。なお、準々決勝は12月第3週のミッドウィークに開催予定だ。◆EFLカップ準々決勝 対戦カードトッテナム vs マンチェスター・ユナイテッドアーセナル vs クリスタル・パレスニューカッスル vs ブレントフォードサウサンプトン vs リバプール