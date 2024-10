俳優伊藤英明(49)が10月31日までにインスタグラムを更新。別人のように激変した丸刈り姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。

伊藤は「乞うご期待 Do I look any different 20 years later?(20年後の私は変わったように見える?)」などと記述。「#20yearschallenge」とハッシュタグを添えた。

そして動画をアップ。2004年の主演映画「海猿−ウミザル−」の敬礼ポーズをしているワンシーンの動画を「2004」の文字とともに流し、その後「2024」の文字の画面に変わり、同じく敬礼をしているものの、頭は剃り込みが入った丸刈りになり、ひげを鼻の下とあごに生やし、眉が極細になった”激変顔”で「こんにちは。伊藤英明です。49歳です。次の役のために坊主にしてみました。眉毛も剃ってみました。そり込みも入れました、さっぱりと。フォローしてください。応援よろしくお願いします!」と、一部セリフをかんでしまい、それに自ら苦笑しつつ、呼びかけた。

この投稿に対し「坊主頭が良く似合う」「剃り込み極細まゆやばい笑 別人」「かっこよすぎます」「坊主もお似合いです」「な、んて??w」「似合いますね」「かっこえええええええええ」「海猿また見たいです!」「坊主でもカッコ良いので天才です」などとさまざまな声が寄せられている。

伊藤は同23日までに更新したインスタグラムで、眉毛がかなり細くなった近影をアップし、話題になっていた。