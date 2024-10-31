10:35　ブリーデン英中銀副総裁、国際決済銀行（BIS）・香港金融管理局（HKMA）合同会議出席
正午前後　日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表
15:30　植田日銀総裁、記者会見
17:00　日銀国債買い入れ日程（11月）
18:00　ECB経済報告
パネッタECB理事、イベント講演
19:10　エスクリバ・スペイン中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議出席
20:35　クノット・オランダ中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議でインタビュー応じる

自民党と国民民主党、両党の幹事長と国会対策委員長が会談
フォンデアライエン欧州委員長、任期満了

米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル

※予定は変更することがあります