本日の予定【発言・イベント】
10:35 ブリーデン英中銀副総裁、国際決済銀行（BIS）・香港金融管理局（HKMA）合同会議出席
正午前後 日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表
15:30 植田日銀総裁、記者会見
17:00 日銀国債買い入れ日程（11月）
18:00 ECB経済報告
パネッタECB理事、イベント講演
19:10 エスクリバ・スペイン中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議出席
20:35 クノット・オランダ中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議でインタビュー応じる
自民党と国民民主党、両党の幹事長と国会対策委員長が会談
フォンデアライエン欧州委員長、任期満了
米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル
※予定は変更することがあります
正午前後 日銀金融政策決定会合結果、展望リポート公表
15:30 植田日銀総裁、記者会見
17:00 日銀国債買い入れ日程（11月）
18:00 ECB経済報告
パネッタECB理事、イベント講演
19:10 エスクリバ・スペイン中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議出席
20:35 クノット・オランダ中銀総裁、サンタンデール銀行主催国際銀行会議でインタビュー応じる
自民党と国民民主党、両党の幹事長と国会対策委員長が会談
フォンデアライエン欧州委員長、任期満了
米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル
※予定は変更することがあります