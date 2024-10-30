ビオトープが「セヤ」のポップアップを開催、ジャンプスーツなど別注アイテムも
「ビオトープ（BIOTOP）」が、クリエイティブディレクター 瀬谷慶子が手掛ける「セヤ（Seya.）」のポップアップをBIOTOP TOKYOで開催する。期間は11月1日から10日まで。あわせて、別注商品「Seya. for BIOTOP」を発売。11月1日から、BIOTOP TOKYO、BIOTOP OSAKA、BIOTOP FUKUOKA、ビオトープ公式オンラインストアで取り扱う。
◾️Seya. POP-UP SHOP
ポップアップでは、セヤの新作アイテムを展開。初日の18時からは、ポップアップを記念した一般入場可能なレセプションパーティを開催する。ミシュランの星付きレストランで腕を磨いたハンゾー・ピアオ（Hanzhou Piao）と、BIOTOP TOKYO 3階のレストラン「LIKE」の原太一がコラボレーションし、ケータリングを提供する。
別注アイテムは、「DOUBLEFACE CHRIS JACKET」（18万7000円）と「COLLARLESS JUMPSUIT」（11万3300円）の2型を展開。「DOUBLEFACE CHRIS JACKET」は、カシミアウール素材のダブルフェイス生地を採用し、ジャケットとハーフコートの中間のようなアイテムに仕上げた。「COLLARLESS JUMPSUIT」は、「エレガントなジャンプスーツ」をテーマに製作。ショールネックのデザインで、フロントにはプリーツをあしらった。
◾️Seya. POP-UP SHOP
会期：2024年11月1日（金）〜11月10日（日）
会場：BIOTOP TOKYO
所在地：東京都港区白金台4-6-44
営業時間：11:00〜20:00
電話番号：03-3444-2421
◾️ビオトープ：公式オンラインストア